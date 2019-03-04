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Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

05.03.2019 09:10 — Разное | Партизан  
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У российского музыканта Кирилла Толмацкого, также известного как Децл, было врожденное заболевание сердца — гипертрофическая кардиомиопатия.



Об этом сообщил РИА «Новости» отец музыканта Александр Толмацкий. По его словам, наличие этой болезни у его сына выявили судмедэксперты.

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — сообщил Толмацкий-старший.

Ранее мать музыканта Ирина Толмацкая в эфире «Первого канала» заявляла, что причиной остановки ее сына стали перенагрузки.


«Он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога», — рассказывала Толмацкая. Она сообщала, что предлагала сыну сходить к врачу, однако он счел симптомы невралгией, вызванной большим количеством работы.

Следователи по итогам судмедэкспертизы пришли к выводу, что сердце Кирилла Толмацкого остановилось из-за осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы.

Децл умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. Шестого февраля рэпера похоронили на Пятницком кладбище в Москве.

 
 
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У российского музыканта Кирилла Толмацкого, также известного как Децл, было врожденное заболевание сердца — гипертрофическая кардиомиопатия.
 
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