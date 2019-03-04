Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына









Об этом сообщил РИА «Новости» отец музыканта Александр Толмацкий. По его словам, наличие этой болезни у его сына выявили судмедэксперты.





«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — сообщил Толмацкий-старший.





Ранее мать музыканта Ирина Толмацкая в эфире «Первого канала» заявляла, что причиной остановки ее сына стали перенагрузки.









«Он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога», — рассказывала Толмацкая. Она сообщала, что предлагала сыну сходить к врачу, однако он счел симптомы невралгией, вызванной большим количеством работы.





Следователи по итогам судмедэкспертизы пришли к выводу, что сердце Кирилла Толмацкого остановилось из-за осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы.





Децл умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. Шестого февраля рэпера похоронили на Пятницком кладбище в Москве.