Минск и Брюссель ведут переговоры о технической помощи ЕС нашей стране

"Белсат" . Организаторами встречи выступили Представительство ЕС в Беларуси и Министерство иностранных дел, передает





В приветственном слове к участникам встречи заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко выразил удовлетворение сотрудничеством с ЕС в сфере международной техпомощи. Приветствовал рост объемов и качества такого сотрудничество, включая расширение перечня финансовых инструментов ЕС, в которых участвует наша страна. Белорусский дипломат подчеркнул, что средства ЕС направляются на поддержку конкретных проектов в области местного и регионального развития, энергоэффективности, охраны окружающей среды, борьбы с климатическими изменениями, поддержку малого и среднего бизнеса, межличностных контактов и в других сферах взаимного интереса Беларуси и ЕС.



