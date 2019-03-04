ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск и Брюссель ведут переговоры о технической помощи ЕС нашей стране

05.03.2019 09:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Минске состоялись первые ежегодные консультации между Беларусью и Европейским союзом по вопросам реализации проектов и программ международной технической помощи (МТП) ЕС.

Организаторами встречи выступили Представительство ЕС в Беларуси и Министерство иностранных дел, передает "Белсат".

В приветственном слове к участникам встречи заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко выразил удовлетворение сотрудничеством с ЕС в сфере международной техпомощи. Приветствовал рост объемов и качества такого сотрудничество, включая расширение перечня финансовых инструментов ЕС, в которых участвует наша страна. Белорусский дипломат подчеркнул, что средства ЕС направляются на поддержку конкретных проектов в области местного и регионального развития, энергоэффективности, охраны окружающей среды, борьбы с климатическими изменениями, поддержку малого и среднего бизнеса, межличностных контактов и в других сферах взаимного интереса Беларуси и ЕС.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске состоялись первые ежегодные консультации между Беларусью и Европейским союзом по вопросам реализации проектов и программ международной технической...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителей Пинска и района просят сообщать о фактах контрафактного изготовления алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика