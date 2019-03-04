Очередной штраф независимым журналистам из Бреста: 1500 долларов за сотрудничество с «Белсатом»

Журналисты Милана Харитонова и Александр Левчук раскрыли эпидемию свиней в Жабинковском районе. За это их будут судить





"Белсат" . 4 марта журналисты получили большие штрафы: 120 базовых величин на двоих или 3060 рублей, передает





Такое решение 4 марта принял судья суда Московского района Бреста Роман Карабан. Журналистов судили по трем протоколам, по каждому Карабан присудил 40 базовых величин штрафа. Левчука и Харитонову обвинили в работе на «Белсат» без аккредитации. При этом протоколы на журналистов были составлены без их участия, чем было нарушено право на защиту.





Два протокола на журналистов были составлены за освещение протеста против строительства аккумуляторного завода – по ним Левчуку и Харитоновой судья Карабан присудил 1020 рублей штрафа каждому. Еще 1020 рублей штрафа Александр Левчук получил за освещение проблем жителей брестской улицы Поплавского. Журналисты традиционно не участвуют в судебных заседаниях, так как считают это бессмысленным.









— Милиция и суды даже не пытаются соблюдать законы, они продолжают разными путями давить и грабить мою семью. Уверен, таким образом они пытаются закрыть рот независимым журналистам. Но я знаю, что правда на нашей стороне, и люди, в частности жители улицы Поплавского, на которых наплевали власти, благодарят нас за нашу работу, – сказал «Белсату» Александр Левчук.





В прошлом году на основании части 2 статьи 22.9 КоАП (работа на иностранное СМИ без аккредитации) Левчука и Харитонову судили уже семь раз, их общий штраф составил 10 625 рублей. Репрессии продолжились и в 2019 году: журналистов успели засудить трижды и присудить 320 базовых величин штрафа. Общая сумма штрафа Левчука и Харитоновой за последние полгода достигла 9500 долларов. Вчера журналисты были задержаны милицией, и на них были составлены новые протоколы.