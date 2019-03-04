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Лукашенко лично поблагодарил президента ЕБРР: Беларуси выделили «прекрасную» сумму денег

05.03.2019 08:51 — Разное | Партизан  
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Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Беларусь почти $ 400 млн.


Фото пресс-службы главы государства

Александр Лукашенко 4 марта во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти подчеркнул, что Беларусь всегда будет свято выполнять договоренности, которые заключила с банком.

Александр Лукашенко поблагодарил руководство ЕБРР за внимание, которое банк уделяет стране. Динамика сотрудничества за прошлый год существенно возросла, инвестиции ЕБРР увеличились вдвое, передает пресс-служба главы государства.

– Особо хочу отметить те проекты, которые связаны с областью жилищно-коммунального строительства, повышением качества питьевой воды (это для нас очень важно), строительством дорог, ремонтом мостов, которые у нас во многих населенных пунктах требуют этого безотлагательно. Это жизненно важные проекты для нашего государства, – признал глава Беларуси. – Мы со стороны государства не имели возможности осуществлять такую поддержку. Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей. Это большой вклад в будущее Беларуси.


Сума Чакрабарти в свою очередь сказал:

– Как вы верно отметили, в прошлом году инвестиции взмыли и достигли почти $400 млн. Это прекрасный показатель. Беларусь на сегодняшний день находится в десятке лидеров, с которыми мы работаем. Однако цель заключается в том, чтобы Беларусь вошла в пятерку лидеров в ближайшие годы.

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Беларусь почти $ 400 млн.
 
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