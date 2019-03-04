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В Канаде производителей сигарет обязали выплатить курильщикам $17 млрд

05.03.2019 08:47 — Разное | Партизан  
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Трех крупнейших производителей сигарет в Канаде обязали выплатить около 17 млрд долларов людям, которые пострадали от курения. Соответствующее решение принял Апелляционный суд провинции Квебек, сообщает Укринформ.


В письменном разъяснении объемом 422 страницы Апелляционный суд одобрил решение Верховного суда Квебека, принятого в 2015 году, относительно классового иска более 100 тысяч курильщиков, которые требовали от производителей сигарет материального возмещения за проблемы со здоровьем. По убеждению истцов, они не были достаточно осведомлены о вреде курения, хотя компании-производители сигарет прекрасно осознавали все риски.

В зависимости от тяжести заболевания, каждый из истцов сможет получить от 24 до 100 тыс. долларов. Это дело является крупнейшим классовым иском в истории Канады. Оно состояло из двух отдельных исков, которые рассматривались параллельно и были поданы еще в 1998 году.

Хотя судебное постановление было подтверждено уже в двух судебных инстанциях, представители производителей сигарет рассматривают возможность обращения в Верховный суд Канады, решения которого не подлежат обжалованию.


 
 
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Трех крупнейших производителей сигарет в Канаде обязали выплатить около 17 млрд долларов людям, которые пострадали от курения. Соответствующее решение принял...
 
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