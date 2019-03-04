Под новый завод «Беларуськалия» и китайской корпорации выделили 37,5 млн евро

Ресурсы представлены на срок до 8 лет на финансирование инвестиционного проекта, который реализует совместное предприятие «Беларуськалия» и китайской Migao Corporation, созданное в конце 2017 года.





«Белкалий-Мигао» планирует построить завод и наладить производство нового вида удобрений в Беларуси (нитрата калия) по технологии китайской корпорации. Нитрат калия в основном применяется в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве и является премиальным продуктом, так как в нем содержатся сразу два основных элемента для питания растений (азот и калий), практически отсутствует хлор.





Таким образом «Беларуськалий» хочет диверсифицировать производство и расширить рынки сбыта.





Завершить строительство первой очереди нового завода на базе 4 рудоуправления «Беларуськалия» планируется до конца 2019 года. Первая очередь предусматривает выпуск 80 тыс. тонн нитрата калия в год и 62 тыс. тонн гранулированных азотно-калийных удобрений в год.





Ранее сообщалось, что на производстве «Белкалий-Мигао» будет создано около 130 новых рабочих мест.









Migao Corporation через свои дочерние компании владеет и управляет рядом заводов по производству удобрений в различных стратегически важных регионах по всему Китаю, занимаясь производством и продажей специального ассортимента калийных удобрений (нитрата калия и сульфата калия) на сельскохозяйственном рынке КНР. Китай также является одним из главных импортеров белорусского калия.





Председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский на церемонии чествования корпоративных клиентов объявил о планах по сохранению лидирующих позиций в корпоративном сегменте. «Буквально в ближайшее время мы окончательно согласуем с акционером стратегию развития банка на ближайшие 3 года. Запланированные темпы роста кредитного портфеля позволят нам в 2019 году сохранить высокую долю в сегменте кредитования юридических лиц в банковской системе», — сказал Матюшевский.





На начало года Банк БелВЭБ занимал 3-е место в банковской системе страны по объему кредитов, выданных юрлицам (доля банка на рынке — 7,1%), по привлеченным средствам от корпоративных клиентов — 5 место среди банков Беларуси. Общий объем кредитного портфеля корпоративных клиентов Банка БелВЭБ по итогам 2018 года составил 2,46 млрд рублей. В том числе доля задолженности клиентов сегмента «Крупный бизнес» составила 70,7%, «Средний бизнес» — 27,2%, «Малый бизнес» — 2,1%.