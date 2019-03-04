В Беларуси начинают отказываться от полиэтиленовой упаковки

TUT.BY , Александр Лукашенко уже высказывался по поводу пластиковой тары. На совещании с активом Директива № 7 также сокращает объемы накопления коммунальных отходов, регулирует их более глубокую переработку и вторичное использование. Как напоминает, Александр Лукашенко уже высказывался по поводу пластиковой тары. На совещании с активом Минска в декабре 2018 года он предложил начать отказ от пластика с бутылок для воды.





— Нам надо уходить от полиэтилена, для начала хотя бы для розлива воды. У нас достаточно производства стеклопосуды. И не надо травить людей. Уверен, что у больших и малых начальников уже водичка в стекле. В мире пошла тенденция освобождаться от полиэтилена и больше ориентироваться на экологически чистую тару. Это задача для вас, — заметил президент.





В директиве № 7 — решения, принятые 20 октября 2017 года на республиканском семинаре-совещании, поручения и требования президенту по совершенствованию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. Тогда президент отметил, что для захоронения всего объема коммунальных отходов в стране используется 168 полигонов и 1,5 тыс. мини-полигонов в сельской местности. Более 90% из них построены во времена СССР.





— Мы знаем, что это за полигоны и мини-полигоны. Летая над страной, я это очень хорошо вижу. Новому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды поставлена железная задача разобраться с теми, кто отвечает за эти полигоны, и особенно с теми, кто эти полигоны создает где попало. То есть замусоривают леса, дороги, придорожные полосы и так далее. Вы знаете, о чем идет речь. Действуйте! — сказал президент.





В директиве говорится, что Совету Министров поручено привлекать инвестиции в сферу обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в создание депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки. Механизм экологического налога будет улучшаться, чтобы мотивировать использовать такие отходы и уменьшать объемы их захоронения.









Минскому горисполкому и облисполкомам поручено уменьшать объемы или предотвращать образование твердых коммунальных отходов и их максимальное использование за счет современных технологий.





Директива в том числе предписывает МАРТу и министерству ЖКХ до 1 июня 2019 года определить порядок планирования и финансирования расходов на услуги общих бань и душевых.





Пресс-служба президента сообщает, что в 2020 году планируется достигнуть ввода 3,6 млн кв. м общей площади жилых домов после капитального ремонта и увеличить до 25% уровень использования твердых коммунальных отходов. В 2025 году планируется обеспечить 100% потребителей качественной питьевой водой.