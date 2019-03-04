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В Беларуси начинают отказываться от полиэтиленовой упаковки

05.03.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко подписал директиву № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», сообщает пресс-служба президента. Она в числе прочего предлагает поэтапный отказ от полиэтиленовой упаковки и ее замену на экологически безопасную, в том числе из стекла и бумаги.



Директива № 7 также сокращает объемы накопления коммунальных отходов, регулирует их более глубокую переработку и вторичное использование. Как напоминает TUT.BY, Александр Лукашенко уже высказывался по поводу пластиковой тары. На совещании с активом Минска в декабре 2018 года он предложил начать отказ от пластика с бутылок для воды.

— Нам надо уходить от полиэтилена, для начала хотя бы для розлива воды. У нас достаточно производства стеклопосуды. И не надо травить людей. Уверен, что у больших и малых начальников уже водичка в стекле. В мире пошла тенденция освобождаться от полиэтилена и больше ориентироваться на экологически чистую тару. Это задача для вас, — заметил президент.

В директиве № 7 — решения, принятые 20 октября 2017 года на республиканском семинаре-совещании, поручения и требования президенту по совершенствованию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. Тогда президент отметил, что для захоронения всего объема коммунальных отходов в стране используется 168 полигонов и 1,5 тыс. мини-полигонов в сельской местности. Более 90% из них построены во времена СССР.

— Мы знаем, что это за полигоны и мини-полигоны. Летая над страной, я это очень хорошо вижу. Новому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды поставлена железная задача разобраться с теми, кто отвечает за эти полигоны, и особенно с теми, кто эти полигоны создает где попало. То есть замусоривают леса, дороги, придорожные полосы и так далее. Вы знаете, о чем идет речь. Действуйте! — сказал президент.

В директиве говорится, что Совету Министров поручено привлекать инвестиции в сферу обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в создание депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки. Механизм экологического налога будет улучшаться, чтобы мотивировать использовать такие отходы и уменьшать объемы их захоронения.


Минскому горисполкому и облисполкомам поручено уменьшать объемы или предотвращать образование твердых коммунальных отходов и их максимальное использование за счет современных технологий.

Директива в том числе предписывает МАРТу и министерству ЖКХ до 1 июня 2019 года определить порядок планирования и финансирования расходов на услуги общих бань и душевых.

Пресс-служба президента сообщает, что в 2020 году планируется достигнуть ввода 3,6 млн кв. м общей площади жилых домов после капитального ремонта и увеличить до 25% уровень использования твердых коммунальных отходов. В 2025 году планируется обеспечить 100% потребителей качественной питьевой водой.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подписал директиву № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», сообщает пресс-служба президента. Она в...
 
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