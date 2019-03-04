В Гродно вынесли приговор по делу «инъекций детям». Наказание оказалось суровым









«Гродненская правда» . Суд также удовлетворил исковые требования законного представителя детей о взыскании с обвиняемого морального вреда в сумме 7,5 тысячи рублей, передает





– Мужчина признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом, совершенных с применением других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство), то есть совершение преступления по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь, – отметила государственный обвинитель, старший помощник прокурора города Гродно Алла Ремша. – Государственное обвинение ориентировало суд на наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.









26 июля прошлого года мужчина на техническом этаже подъезда многоэтажного дома на улице Дзержинского в Гродно при помощи шприца сделал инъекции двум девочкам – 7 и 8 лет. Старшей он сделал укол, а младшей впрыснул неизвестную жидкость в рот.





Как рассказал на суде законный представитель детей – их отец, девочки в тот день играли во дворе дома под его присмотром. Но когда отец решил идти домой, попросили еще поиграть. Через полчаса мама девочек со старшей дочерью вышла во двор и не нашла там младших дочерей. Тогда на их поиски отправился отец. Выйдя на улицу, он увидел рядом с дочерьми чужого мужчину, причем младшая сидела у него на руках. Незнакомец подошел и поздоровался с ним за руку.





И только в квартире девочки рассказали, что мужчина позвал их, чтобы показать вечерний город с высоты. Для чего они и поднялись на верхний этаж дома. Однако выйти на крышу не смогли, дверь была закрыта, так что остались на техническом этаже.





Мужчина предложил сделать детям укол, якобы, чтобы им не было страшно. Одну уколол, другой впрыснул что-то в рот. Услышав, что кто-то поднимается на верхний этаж, он вместе с девочками побежал по лестнице вниз. На улице их и застал отец девочек.





Уже в квартире, выслушав рассказ дочерей и увидев на руке одной из них след от укола, родители тут же вызвали милицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на техническом этаже шприцы, как затем подтвердили эксперты, с биологическими следами, принадлежащими обвиняемому и двум потерпевшим, а также следы ладони и пальцев обвиняемого. Еще один шприц и окурок были найдены возле дома. Гродненца задержали в тот же вечер. Как выяснилось, он ранее привлекался к уголовной ответственности, состоит на учете у психотерапевта, однако по заключению врача, не нуждается в лечении.









Как отметила во время судебного заседания государственный обвинитель, малолетние девочки не могли понимать характер и значение совершаемых с ними хулиганских действий, поэтому не могли оказать сопротивление мужчине. Да и тот разговаривал с ними вежливо, угощал жевательными резинками, рассказывал, что у него тоже есть сын. Девочки запомнили мужчину и рассказали, как он выглядит. Как впоследствии подтвердил психолог, показания детей последовательны и дополняют друг друга, они не были надуманны.





Отец детей рассказал, что состояние здоровья детей нормальное. Однако после случившегося они боятся самостоятельно возвращаться из школы, отказываются спать без света.





Гособвинение считает, что вина обвиняемого доказана полностью и подтверждается оглашенными в суде показаниями потерпевших, их законных представителей, собранными исследованными материалами. Опознал обвиняемого и отец девочек, который видел его в тот день. Однако в своем последнем слове мужчина не согласился с предъявленными обвинениями.





Постановление суда может быть обжаловано в течение десяти суток с момента его оглашения.