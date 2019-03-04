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Игрока "Арсенала" обвинили в смерти солиста группы The Prodigy
Валлийского хавбека лондонского "Арсенала" Аарона Рэмзи сочли косвенным виновником смерти солиста группы The Prodigy Кита Флинта. Считается, что каждый гол валлийского футболиста убивает кого-то из знаменитостей.
Рэмзи забил гол в ничейном матче "Арсенала" и "Тоттенхэма" (1:1) 2 марта. О смерти Флинта стало известно 4 марта. По сообщению официального инстаграма группы, Флинт покончил с собой на выходных.
Как сообщает британское издание Express, знаменитости умирают в течении нескольких дней после гола Рэмзи уже в 17-й раз. Впервые это случилось в августе 2009 гола, когда после гола Рэмзи в ворота "Портсмута" умер сенатор Тед Кеннеди.
28-летний Рэмзи играет за "Арсенал" с 2008 года.
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Валлийского хавбека лондонского "Арсенала" Аарона Рэмзи сочли косвенным виновником смерти солиста группы The Prodigy Кита Флинта. Считается, что каждый гол валлийского...
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