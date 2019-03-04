







Рэмзи забил гол в ничейном матче "Арсенала" и "Тоттенхэма" (1:1) 2 марта. О смерти Флинта стало известно 4 марта. По сообщению официального инстаграма группы, Флинт покончил с собой на выходных.





Как сообщает британское издание Express, знаменитости умирают в течении нескольких дней после гола Рэмзи уже в 17-й раз. Впервые это случилось в августе 2009 гола, когда после гола Рэмзи в ворота "Портсмута" умер сенатор Тед Кеннеди.





28-летний Рэмзи играет за "Арсенал" с 2008 года.