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Игрока "Арсенала" обвинили в смерти солиста группы The Prodigy

05.03.2019 08:34 — Разное | Партизан  
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Валлийского хавбека лондонского "Арсенала" Аарона Рэмзи сочли косвенным виновником смерти солиста группы The Prodigy Кита Флинта. Считается, что каждый гол валлийского футболиста убивает кого-то из знаменитостей.



Рэмзи забил гол в ничейном матче "Арсенала" и "Тоттенхэма" (1:1) 2 марта. О смерти Флинта стало известно 4 марта. По сообщению официального инстаграма группы, Флинт покончил с собой на выходных.

Как сообщает британское издание Express, знаменитости умирают в течении нескольких дней после гола Рэмзи уже в 17-й раз. Впервые это случилось в августе 2009 гола, когда после гола Рэмзи в ворота "Портсмута" умер сенатор Тед Кеннеди.

28-летний Рэмзи играет за "Арсенал" с 2008 года.

 
 
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Валлийского хавбека лондонского "Арсенала" Аарона Рэмзи сочли косвенным виновником смерти солиста группы The Prodigy Кита Флинта. Считается, что каждый гол валлийского...
 
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