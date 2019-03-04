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За Украину: США на год продлили санкции против России

05.03.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ее действиями в отношении Украины.


Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Об этом говорится 4 марта в официальном сообщении Белого дома, направленном в Конгресс и опубликованном в Федеральном реестре, сборнике документов правительства США.

"Действия и политика, о которых идет речь, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, - говорится в пояснительной записке, подписанной президентом. - Поэтому я продолжаю на один год режим [санкций] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660".

Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении России, примененных нынешней администрацией 20 сентября 2018-го и администрацией предыдущего президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года.

В отдельном сообщении Конгресса, в частности, сказано: «Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют разворовыванию ее активов».


По словам Трампа, он пришел к выводу, что все эти санкции должны оставаться в силе и после 6 марта 2019-го.

Санкции касаются граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства террористических организаций ДНР и ЛНР.

 
 
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Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ее действиями в отношении Украины.
 
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