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Forbes назвал богатейшую женщину мира

05.03.2019 08:29 — Разное | Партизан  
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Журнал Forbes назвал наследницу косметической империи L’Oréal Франсуазу Беттанкур-Майерс богатейшей женщиной мира. Ее семье принадлежит 33% акций косметического гиганта.



Состояние Франсуазы Беттанкур-Майерс журнал оценил в $ 49,3 млрд. Как отмечает издание, в списке богатейших людей мира она расположилась на 14-м месте. За минувший год состояние Франсуазы Беттанкур-Майерс выросло на 17%, или на $ 7,1 млрд.

Ранее самой богатой женщиной мира Forbes называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Oréal Эжена Шюллера — Лилиан Беттанкур. В список богатейших людей мира она впервые попала в 1987 году, когда Forbes стал публиковать свои рейтинги.

Лилиан умерла в сентябре 2017 года в возрасте 94 лет. Совет директоров L’Oreal она покинула еще раньше, в 2012 году, после 17 лет пребывания в должности, так как суд признал ее неспособной распоряжаться собственным имуществом из-за деменции.

Франсуаза Беттанкур сыграла в этом деле ключ​евую роль: именно по ее иску суд признал Лилиан недееспособной. В заявлении дочери говорилось, что состоянием ее матери воспользовались, чтобы передать писателю и фотографу Франсуа-Мари Банье € 1 млрд в виде наличных и подарков.​



 
 
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Журнал Forbes назвал наследницу косметической империи L’Oréal Франсуазу Беттанкур-Майерс богатейшей женщиной мира. Ее семье принадлежит 33% акций косметического...
 
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