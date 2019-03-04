Forbes назвал богатейшую женщину мира









Состояние Франсуазы Беттанкур-Майерс журнал оценил в $ 49,3 млрд. Как отмечает издание, в списке богатейших людей мира она расположилась на 14-м месте. За минувший год состояние Франсуазы Беттанкур-Майерс выросло на 17%, или на $ 7,1 млрд.





Ранее самой богатой женщиной мира Forbes называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Oréal Эжена Шюллера — Лилиан Беттанкур. В список богатейших людей мира она впервые попала в 1987 году, когда Forbes стал публиковать свои рейтинги.





Лилиан умерла в сентябре 2017 года в возрасте 94 лет. Совет директоров L’Oreal она покинула еще раньше, в 2012 году, после 17 лет пребывания в должности, так как суд признал ее неспособной распоряжаться собственным имуществом из-за деменции.





Франсуаза Беттанкур сыграла в этом деле ключ​евую роль: именно по ее иску суд признал Лилиан недееспособной. В заявлении дочери говорилось, что состоянием ее матери воспользовались, чтобы передать писателю и фотографу Франсуа-Мари Банье € 1 млрд в виде наличных и подарков.​







