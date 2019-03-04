Усилить влияние: Москва отправила 300 вагнеровцев в Ливию

The Telegraph со ссылкой на источники. Сотни наемников, связанных с российской военной разведкой, поддерживают командира повстанцев в отколовшейся восточной половине Ливии, поскольку Москва стремится еще больше расширить свое присутствие в Африке. Об этом сообщаетсо ссылкой на источники.





Частная военная компания Вагнера направила для поддержки Халифа Хафтара 300 наемников в Бенгази и снабжает его Ливийскую национальную армию артиллерией, танками, беспилотниками и боеприпасами, сообщил источник в Уайтхолле. Эту информацию подтвердил и источник, близкий к ливийско-российской нефтегазовой совместной компании, созданной в Бенгази в апреле.









Отмечается, что российские наемники поддерживают лидера ливийских повстанцев, поскольку Москва ищет влияния в Северной Африке.





Халифа Хафтар возглавляет армию, собранную из бывших солдат диктатора Ливии Муаммара Каддафи, милиций племен запада и юга страны и сторонников федерализации, которые пытаются добиться автономии для восточной части Ливии. Армия Хафтара получает оружие и финансирование из Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также поддерживается Россией. Противостоит правительству национального единства Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем.