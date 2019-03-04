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Государственные перевороты в мире становятся все более редкими

05.03.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Такой вывод можно сделать на основании исследования «Государственный переворот, с 1950 года по настоящее время», опубликованного Axios.

Всего в исследовании содержится информация о 475 попытках переворотов, осуществленных в мире с 1950 года, из которых 235 (49,5%) были успешными, а 240 (50,5%) нет. 

Как отмечается в работе, подготовленной Джонатаном Пауэллом из Университета Центральной Флориды и Клейтоном Тином из Университета Кентукки, госперевороты в мире становятся все более редкими, особенно в Латинской Америке, где за десять лет не было даже их попыток. 



Авторы исследования поясняют, что на снижение числа переворотов повлиял конец холодной войны. Он означал не только то, что мировые державы с меньшей вероятностью будут активно раздувать мятежин, но и то, что потенциальные революционеры не могут рассчитывать на помощь из вне после прихода к власти.

Кроме того, демократическое и экономическое развитие изменило отношение к насильственной смене власти. «Переворот дорогой, он опасный, - отметил Клейтон Тин. - Особенно, если вы можете просто дождаться следующих выборов».


Более того, ряд международных организаций нетерпимо относятся к госпереворотам и их организаторам. 

Вместе с тем эксперты не исключают нового госпереворота в Венесуэле. 

 
 
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Такой вывод можно сделать на основании исследования «Государственный переворот, с 1950 года по настоящее время», опубликованного Axios.
 
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