Государственные перевороты в мире становятся все более редкими

Всего в исследовании содержится информация о 475 попытках переворотов, осуществленных в мире с 1950 года, из которых 235 (49,5%) были успешными, а 240 (50,5%) нет.





Как отмечается в работе, подготовленной Джонатаном Пауэллом из Университета Центральной Флориды и Клейтоном Тином из Университета Кентукки, госперевороты в мире становятся все более редкими, особенно в Латинской Америке, где за десять лет не было даже их попыток.











