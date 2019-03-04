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В 2018 году Беларусь организованно посетили более 365 тыс. туристов

05.03.2019 09:44 — Разное | Аргументы и факты  
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В 2018 году Беларусь организованно посетили более 365 тыс. туристов
Фото из открытых источников

Основной поток туристов приходится на россиян (57%).

Среди других стран лидеры по числу посещений – жители Литвы, Польши, Латвии, Украины, Германии, Китая, Испании, Эстонии, Великобритании и Израиля.

Средняя продолжительность пребывания иностранцев в Беларуси в 2018 году - 5 дней.

На конец 2018 года в нашей стране осуществляли туристическую деятельность 1482 организации, услугами которых воспользовалось 2,22 млн организованных туристов и экскурсантов.

В республике услуги гостиниц и аналогичных средств размещения предоставляли 587 гостиниц и аналогичных средств размещения. 

В 2018 году Беларусь организованно посетили более 365 тыс. туристов
Определены самые популярные у белорусских туристов страны в 2018 году
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