﻿ На старте турнира в Индиан-Уэллсе жребий свел Азаренко с другой белоруской. 21.by
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На старте турнира в Индиан-Уэллсе жребий свел Азаренко с другой белоруской

05.03.2019 09:54 — Разное | Tut.by  
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Стали известны соперницы белорусских теннисисток на предстоящем турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов. Соревнования стартуют 6 марта.


Фото: Reuters

Виктория Азаренко (№ 48 WTA), которая дважды (2012, 2016) становилась победительницей этого турнира, в стартовом поединке (1/64 финала) сразится с другой белоруской — Верой Лапко (№ 62 WTA). Причем победительница этой пары уже в следующем круге попадает на легендарную американку Cерену Уильямс (№ 10 WTA).

Белоруски Арина Соболенко (№ 9 WTA) и Александра Саснович (№ 34 WTA) начнут выступления в Индиан-Уэллсе со 2-го круга.

Соперницей Соболенко станет победительница дуэли Айла Томлянович (№ 44 WTA, Австралия) — Ализе Корне (№ 52 WTA, Франция).

Саснович сразится на старте с победительницей матча, в котором чешка Катерина Синякова (№ 42 WTA) сыграет с одной из победительниц квалификации.

 
 
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Стали известны соперницы белорусских теннисисток на предстоящем турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов. Соревнования стартуют...
 
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