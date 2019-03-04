На старте турнира в Индиан-Уэллсе жребий свел Азаренко с другой белоруской

Стали известны соперницы белорусских теннисисток на предстоящем турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов. Соревнования стартуют 6 марта.



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Виктория Азаренко (№ 48 WTA), которая дважды (2012, 2016) становилась победительницей этого турнира, в стартовом поединке (1/64 финала) сразится с другой белоруской — Верой Лапко (№ 62 WTA). Причем победительница этой пары уже в следующем круге попадает на легендарную американку Cерену Уильямс (№ 10 WTA).

Белоруски Арина Соболенко (№ 9 WTA) и Александра Саснович (№ 34 WTA) начнут выступления в Индиан-Уэллсе со 2-го круга.

Соперницей Соболенко станет победительница дуэли Айла Томлянович (№ 44 WTA, Австралия) — Ализе Корне (№ 52 WTA, Франция).

Саснович сразится на старте с победительницей матча, в котором чешка Катерина Синякова (№ 42 WTA) сыграет с одной из победительниц квалификации.