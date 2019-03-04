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Skoda Vision iV: электрический кроссовер на платформе MEB с запасом хода до 500 км

05.03.2019 09:50 — Разное | Tut.by  
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Накануне в Женеве открылся международный автосалон, одним из дебютантов которого стал «паркетник» Skoda Vision iV. Как говорят сами разработчики, это родоначальник будущего семейства моделей Skoda, работающих исключительно на электричестве.


Пока что Vision iV имеет статус концепт-кара — к запуску в производства машина, которая станет первым электромобилем чешской марки на модульной платформе MEB, будет готова в 2021 году, обещают в Skoda. В движение шоу-кар приводят два электромотора — один на передней оси и один на задней. В сумме они развивают 306 лошадиных сил, позволяя Vision iV разгоняться до 100 км/ч за паспортные 5,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 82 кВтч, размещенная под полом, обеспечивает запас хода до 500 км по измерительному циклу WLTP.


Среди особенностей внешности концепт-кара — кристаллические элементы с подсветкой в вертикальных ламелях решетки радиатора, установленные вместо обычных зеркал камеры заднего вида в корпусах, напоминающие акульи плавники, C-образные задние фонари и 22-дюймовые колесные диски.


В салоне электрического концепта длиной 4,66 м и шириной 1,92 м — виртуальные приборы, руль с двумя спицами, «двухэтажная» передняя панель и вставки из березового дерева. Смартфон в Vision iV можно подключить напрямую к мультимедийной системе и использовать его как цифровой ключ для блокировки и разблокировки дверей. Также в арсенале Vision iV имеется автопилот с третьим уровнем автономности.


Напомним, что в Женеву Skoda привезла и громкую серийную новинку — это компактный кроссовер Kamiq для европейского рынка.

 
 
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Сегодня в Женеве открылся международный автосалон, одним из дебютантов которого стал «паркетник» Skoda Vision iV. Как говорят сами разработчики, это родоначальник...
 
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