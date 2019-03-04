Skoda Vision iV: электрический кроссовер на платформе MEB с запасом хода до 500 км

Накануне в Женеве открылся международный автосалон, одним из дебютантов которого стал «паркетник» Skoda Vision iV . Как говорят сами разработчики, это родоначальник будущего семейства моделей Skoda, работающих исключительно на электричестве.





Пока что Vision iV имеет статус концепт-кара — к запуску в производства машина, которая станет первым электромобилем чешской марки на модульной платформе MEB, будет готова в 2021 году, обещают в Skoda. В движение шоу-кар приводят два электромотора — один на передней оси и один на задней. В сумме они развивают 306 лошадиных сил, позволяя Vision iV разгоняться до 100 км/ч за паспортные 5,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 82 кВтч, размещенная под полом, обеспечивает запас хода до 500 км по измерительному циклу WLTP.





Среди особенностей внешности концепт-кара — кристаллические элементы с подсветкой в вертикальных ламелях решетки радиатора, установленные вместо обычных зеркал камеры заднего вида в корпусах, напоминающие акульи плавники, C-образные задние фонари и 22-дюймовые колесные диски.





В салоне электрического концепта длиной 4,66 м и шириной 1,92 м — виртуальные приборы, руль с двумя спицами, «двухэтажная» передняя панель и вставки из березового дерева. Смартфон в Vision iV можно подключить напрямую к мультимедийной системе и использовать его как цифровой ключ для блокировки и разблокировки дверей. Также в арсенале Vision iV имеется автопилот с третьим уровнем автономности.





Напомним, что в Женеву Skoda привезла и громкую серийную новинку — это компактный кроссовер Kamiq для европейского рынка.