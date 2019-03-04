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Дубровенский РОВД обеспечивает общественную безопасность

05.03.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Дубровенский РОВД обеспечивает общественную безопасность

Работа, проведенная сотрудниками Дубровенского РОВД в 2018 году, позволила добиться определенных позитивных результатов в динамике и структуре преступности, обеспечить общественную безопасность.
Снизилось общее количество зарегистрированных преступлений с 208 в 2017 г. до 192 в 2018 г. Эффективность работы по установлению лиц, причастных к совершению преступлений по линии уголовного розыска, обеспечена выше уровня 2017 года (с 66,9% до 72,0%). Это выше среднего показателя как по области (67,1%), так и по республике (65,7%). Эффективность работы по установлению подозреваемых лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления по линии уголовного розыска, увеличилась с 85,7% до 100%.
Основной удельный вес в структуре преступности по линии уголовного розыска составляют кражи (61,9%). В структуре краж преобладают кражи из жилищ граждан (56,1%, или 41), из них: из дач — 22 (30,1%), раскрыто 12, или 54,5%; из частных домов — 17 (23,3%), раскрыто 14, или 82,3%; из квартир — 2 (2,7%), раскрыто 1, или 50,0%.
В сфере высоких технологий зарегистрировано 4 уголовно-наказуемых деяния, все они связаны с фактами хищения путем использования компьютерной техники.

Дубровенский РОВД обеспечивает общественную безопасность

С 27 ноября 2018 года начальником отдела внутренних дел Дубровенского райисполкома работает подполковник
милиции Андрей Георгиевич СИНЮКОВИЧ.
Уроженец Минщины, закончил экономический факультет БГСХА, затем Академию МВД и уже почти 19 лет работает в системе МВД. Проходил службу в должности первого заместителя Оршанского РОВД.
—Мне нравилось работать по гражданской специальности, а, когда пригласили работать в отдел по борьбе с экономиче¬ской преступностью в ОВД Минской области, согласился. Этими вопросами занимался 10 лет. Затем после перевода на Оршанщину работал в наркоконтроле, в отделе по борьбе с организованной преступностью. С 2010 года занимаю руководящие посты в правоохранительных органах, — рассказывает Андрей Синюкович.
Однако, по его признанию, самой интересной считает работу, как говорят в милиции, «на земле» — непосредственно с населением по предупреждению противоправных поступков или расследованию преступлений.
— Когда видишь, к чему приводит, например, употребление наркотиков, стремишься во что бы то ни стало убрать это зло с улиц, оградить законопослушных граждан, наказать тех, кто подрывает изнутри наши традиции и устои. И это работа комплексная: от образования родителей, пропаганды здорового образа жизни, формирования стойкого неприятия всякого рода зависимостей у подрастающего поколения всеми вместе — школой, семьей, обществом.
Результативность такого комплексного и совместного подхода имела место быть в практике нового руководителя РОВД.
— Я считаю главное — не быть равнодушным к тому, что происходит вокруг, — убежденно подчеркнул Андрей Синюкович.

На уровне прошлого года осталось количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств — три, но не выявлено ни одного факта сбыта наркотиков.
По направлению борьбы с экономическими преступлениями отмечается увеличение количества зарегистрированных (без учета фактов фальшивомонетничества) преступлений —10. Выявлено 2 коррупционных преступления.
В течение 2018 года с целью борьбы с пьянством и алкоголизмом РОВД проводил мероприятия по постановке на диспансерный учет к врачу-наркологу лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Всего за 2018 год поставлен 51 человек.
На учеты в РОВД поставлено 96 лиц, из них 66, привлекавшихся к административной ответственности за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и 30 совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. По материалам участковых инспекторов милиции частично ограничено в дееспособности 8 лиц (2017 г. — 4), злоупотребляющих спиртными напитками.
Всего в 2018 году из незаконного оборота изъято 2362 литра самогона, самогонной браги и фальсифицированных алкогольных напитков (это на 1616 литров больше, чем в 2017г.).
Увеличена результативность работы по выявлению правонарушений, связанных с нахождением граждан в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения либо распивающих спиртные напитки. Их выявлено на 58 больше, чем в 2017 году.
На дорогах района за 2018 год на 25% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.
Всего за 2018 год выявлено 7568 нарушений ПДД (2017 — 6942). Нарушители по категориям: нетрезвые участники движения 65 (2017 — 65); превышение скорости 1571 (2017 — 1967); пешеходы-нарушители 950 (2017 — 585); бесправники 200 (2017 — 230); мотоциклисты 148 (2017 — 70), из них в состоянии алкогольного опьянения 11 (2017 — 8).


Дубровенский РОВД обеспечивает общественную безопасность

В 2019 году сотрудники Дубровенского РОВД сосредоточат усилия на обеспечении экономической безопасности района, предотвращении фактов коррупции, взяточничества, выявлении хищений и злоупотреблений; на выявлении и пресечении фактов распространения наркотических средств на территории района.
По-прежнему в центре внимания правоохранителей будет профилактика краж, преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, проведение разъяснительной профилактической работы с престарелыми и одиноко проживающими гражданами, организация конкретных профилактических мероприятий в отношении лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и ставящих свои семьи в тяжелое материальное положение на почве злоупотребления спиртными напитками.

 
 
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Работа, проведенная сотрудниками Дубровенского РОВД в 2018 году, позволила добиться определенных позитивных результатов в динамике и структуре преступности,...
 
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