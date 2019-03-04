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МТС на шесть дней сделал скидки на смартфоны Samsung, Xiaomi, Huawei и Honor

05.03.2019 10:13 — Разное | Tut.by  
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МТС с 5 по 10 марта сделал скидки на некоторые смартфоны Samsung, Xiaomi, Huawei и Honor. Об этом сообщается на официальном сайте компании.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

Устройства по сниженной цене доступны как при покупке одним платежом, так и в рассрочку без первого платежа сроком на 12 или 24 месяцев. Samsung Galaxy J4 теперь продается за 299 рублей вместо 319 рублей, Galaxy S8+ — 1699 рублей вместо 1739 рублей, Galaxy Note 8 — 1899 рублей вместо 1999 рублей.

Более бюджетный Honor 7C оценили в 329 рублей при оригинальной цене в 359 рублей, Honor 8X — 629 рублей вместо 649 рублей. Скидки есть и на смартфоны компании Huawei. Модель Y3 2017 стоит 159 рублей, хотя обычно продается за 179 рублей. Y5 Prime — 219 рублей вместо 259 рублей, Y6 Prime — 289 рублей вместо 319 рублей.

Цены снижены и на четыре аппарата от Xiaomi. Redmi Note 6 Pro (3/32 ГБ) продают за 499 рублей, а не за 529 рублей. Mi 8 Lite подешевел до 599 рублей при обычной стоимости в 649 рублей, Mi Max 3 (4/64 ГБ) оценили в 759 рублей вместо 799 рублей. Mi A2 Lite (3/32 ГБ) отдают за 388 рублей вместо 499 рублей.

Скидка также доступна при покупке iPhone 6 (32 ГБ). Устройство продается за 629 рублей вместо 699 рублей.

Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах:

 
 
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Устройства по сниженной цене доступны как при покупке одним платежом, так и в рассрочку без первого платежа сроком на 12 или 24 месяцев.
 
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