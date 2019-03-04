Для бюджетников установили новую тарифную сетку и базовую ставку. Зарплаты не должны упасть

Правительство утвердило новую тарифную сетку и базовую ставку для оплаты труда бюджетников. Напомним, с 2020 года тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают зарплаты работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Сейчас власти установили, что базовая ставка составит 180 рублей.
В этом году повышение зарплат работников бюджетной сферы планируется в мае и сентябре этого года. Об этом сегодня сообщил министр финансов Максим Ермолович, сообщал Interfax.by. 2019 год для бюджетников начался с падения средних зарплат, в январе они получились на 112,4 рубля меньше по сравнению с декабрем.
Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти, по прогнозам властей, до 760 рублей. По факту выйти на прогнозный показатель, как и в 2017 году, не получилось, хотя власти и повышали заработки работников бюджетных организаций. Планировал выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране, но по итогам 2018 года этот показатель составил 77%.
Новая тарифная сетка и базовая ставка для оплаты труда бюджетников установлены постановление Совмина № 138 от 28 февраля 2019 года.
Ранее в Минтруда сообщали, что размер базовой ставки намерены приблизить к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель с 1 февраля прошлого года составляет 216,9 рубля.
«Это позволит укрепить тарифную часть заработной платы», — поясняют в Минтруда. Ранее тарифную ставку планировали приблизить к размеру бюджета прожиточного минимума к 2018 году. Это было предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы. Однако выполнить этот план не удалось.
Размер базовой ставки, как и сейчас размер тарифной ставки первого разряда, ежегодно будет определять правительство. Как правило, с 1 января.
В постановлении Совмина № 138 также прописана новая тарифная сетка, которая начнет действовать с 1 января 2020 года. Напомним, вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную. Эту сетку применяют для того, чтобы определить размер оплаты труда работников бюджетных организаций.
Ранее в Минтруда отмечали, что при введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня зарплат бюджетников.
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