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Для бюджетников установили новую тарифную сетку и базовую ставку. Зарплаты не должны упасть

05.03.2019 10:08 — Разное | Tut.by  
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Правительство утвердило новую тарифную сетку и базовую ставку для оплаты труда бюджетников. Напомним, с 2020 года тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают зарплаты работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Сейчас власти установили, что базовая ставка составит 180 рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В этом году повышение зарплат работников бюджетной сферы планируется в мае и сентябре этого года. Об этом сегодня сообщил министр финансов Максим Ермолович, сообщал Interfax.by. 2019 год для бюджетников начался с падения средних зарплат, в январе они получились на 112,4 рубля меньше по сравнению с декабрем.

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти, по прогнозам властей, до 760 рублей. По факту выйти на прогнозный показатель, как и в 2017 году, не получилось, хотя власти и повышали заработки работников бюджетных организаций. Планировал выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране, но по итогам 2018 года этот показатель составил 77%.

Новая тарифная сетка и базовая ставка для оплаты труда бюджетников установлены постановление Совмина № 138 от 28 февраля 2019 года.

Ранее в Минтруда сообщали, что размер базовой ставки намерены приблизить к размеру бюджета прожиточного минимума. Этот показатель с 1 февраля прошлого года составляет 216,9 рубля.

«Это позволит укрепить тарифную часть заработной платы», — поясняют в Минтруда. Ранее тарифную ставку планировали приблизить к размеру бюджета прожиточного минимума к 2018 году. Это было предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы. Однако выполнить этот план не удалось.

Размер базовой ставки, как и сейчас размер тарифной ставки первого разряда, ежегодно будет определять правительство. Как правило, с 1 января.

Для бюджетников придумали новую схему расчета зарплат. В Минтруда пояснили, что изменится

В постановлении Совмина № 138 также прописана новая тарифная сетка, которая начнет действовать с 1 января 2020 года. Напомним, вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную. Эту сетку применяют для того, чтобы определить размер оплаты труда работников бюджетных организаций.

Ранее в Минтруда отмечали, что при введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня зарплат бюджетников.

Если вы работаете в бюджетной сфере и готовы рассказать для журналистского материала о своих доходах и расходах, то пишите на e-mail bobkov@tutby.com с пометкой «бюджетник».

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С 2020 года тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают зарплаты работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку.
 
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