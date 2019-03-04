Греческая, грузинская и еврейская. Праздники каких культур пройдут в этом году Верхнем городе?

Какие праздники собираются проводить в Верхнем городе в 2019 году? Об этом агентству «Минск-Новости» рассказали в Мингорисполкоме.



Фестиваль «Тбилисоба», 2018 год. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В этом году в Верхнем городе проведут 17 праздников национальных культур.

Начнется все с праздника белорусской культуры 25 мая. Завершатся дни национальных культур 28 сентября праздником китайской культуры.

— Планируется и полюбившийся горожанам праздник «Тбилисоба», — рассказала начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова. — Кстати, в прошлые годы зрители очень хорошо воспринимали выступления приглашенных творческих коллективов и исполнителей из тех стран, которые представляют свою культуру. Эту практику планируется продолжить и в этом году.

В этом году на праздниках можно будет познакомиться со шведской, русской, польской, британской, литовской, итальянской, эстонской, корейской, украинской, армянской, азербайджанской, молдавской, греческой и еврейской культурами.