В двигатель огромного военно-транспортного самолета попала птица

Во время авиашоу Avalon, проводящегося в Австралии, в двигатель стратегического военно-транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III попала птица. Видео было опубликовано YouTube-каналом HD Melbourne Aviation .

Попадание птицы привело к громкому удару и огненной вспышке в двигателе. Спустя несколько минут экипаж сумел остановить самолет. Инцидент произошел второго августа. В авиашоу в этот и последующие дни C-17 Globemaster не участвовал.

C-17 Globemaster развивает максимальную скорость в 833 км/ч и может перевезти груз массой 56 тонн на дальность 5190 км. Длина самолета составляет 53 метра, высота — 16,79 м.

Птица так же опасна для самолета, как и ракета, а порой — и больше. Ведь не всякая ракета способна уничтожить, например, стратегический бомбардировщик, а пернатым это удавалось.

Например, в мае 2016 года на авиабазе Андерсен на Гуаме во время взлета птица попала внутрь двигателя стратегического бомбардировщика B-52. Когда пилот понял, что машина теряет тягу, решил сажать самолет.

Однако при посадке парашют не обеспечил торможения. Самолет выкатился за пределы поля и загорелся. Пламя полностью уничтожило самолет. Экипаж успел покинуть бомбардировщик — обошлось без жертв.