Осиповичский отдел Департамента охраны информирует. Отличный выбор будущего студента!

Если сделать своеобразный срез специальностей, которые во все времена были востребованы, и , соответственно, были востребованы люди, получившие данное образование, то можно определить несколько таких профессий. Это учителя, врачи и сотрудники силовых структур. Во все времена сотрудники ОВД были представителями государственной власти, обеспечивали порядок и спокойствие граждан. Характерной чертой сотрудника ОВД является то, что это образованный, физически и психологически развитый человек. Соответственно, и требования предъявляемые к абитуриенту тоже не низкие. Помимо тестирования, это и успешная сдача физической подготовки.

Если говорить о Могилевском институте МВД Республики Беларусь, то он хранит и приумножает лучшие традиции прошлых лет в вопросах подготовки профессионалов высшей квалификации, организации учебной и научно-исследовательской работы, в деле совершенствования боевой и физической подготовки, проведения культурно-массовых мероприятий. Основной задачей Могилевского института МВД Республики Беларусь на всех этапах функционирования была и остается подготовка для органов внутренних дел Беларуси юристов-правоведов высшей квалификации.

Также следует отметить, что материально-техническая база Института является одной из самых лучших в Республики Беларусь. Это и современное компьютерное оборудование, всевозможные стенды и тренажеры, просторные помещения, а также опытный профессорско-преподавательский состав.

Пару слов хочется сказать об обеспечении курсантов. Во-первых это предоставление жилых помещений, обеспечение питанием и форменным обмундированием и стипендия. Курсант находится на полном государственном обеспечении.

После окончания Института сотрудник получает ряд прав и привилегий по отношению к гражданской профессии. Во-первых снижена планка пенсионного возраста, повышенное денежное довольствие, возможность получения кредитов на строительство жилья на льготных условиях.

Условия поступления

Абитуриенты, поступающие на дневную форму обучения, сдают три вступительных испытания по государственному языку (белорусский или русский – на выбор абитуриента), иностранный язык, «Человек. Общество. Государство» в форме централизованного тестирования (далее – ЦТ). Порядок и сроки проведения ЦТ определяются Правилами приема.

Также сообщаем, что в 2019 году г. Минске учреждение образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» производит отбор кандидатов для получения образования в очной форме обучения, с предоставлением обучающимся форменной одежды в порядке и по нормам определяемым МВД, медицинского обслуживания, мест для проживания и бесплатного четырехразового горячего питания.

В лицей принимаются несовершеннолетние граждане Республики Беларусь, которым уже исполнилось или в году поступления исполнится 12 лет, завершившие обучение в VI классе на II ступени общего среднего образования.

Требования к кандидатам:

отсутствие хронических или врожденных заболеваний, которые могут препятствовать в дальнейшем поступлению на службу в органы внутренних дел,

после прохождения медицинского освидетельствования у кандидатов проверяется уровень физической подготовленности (оценка по физической подготовке не ниже пяти баллов по десятибалльной шкале) – бег 60 метров; подтягивание; кросс 1500 метров,

при поступлении сдача двух вступительных экзаменов: по математике – контрольная работа; по русскому или белорусскому (по выбору кандидата) языку – диктант.

Без вступительных испытаний при положительных результатах медицинского освидетельствования и проверки уровня физической подготовленности в лицей зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Тех, кто решил обучаться в учреждениях образования МВД Республики Беларусь, просим обращаться в Осиповичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: г.Осиповичи, ул. Ленинская, 41А. Справки по тел. 77-0-58, 8 (029) 175-34-00.