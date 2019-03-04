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Осиповичский отдел Департамента охраны информирует. Отличный выбор будущего студента!
05.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Если сделать своеобразный срез специальностей, которые во все времена были востребованы, и , соответственно, были востребованы люди, получившие данное образование, то можно определить несколько таких профессий. Это учителя, врачи и сотрудники силовых структур. Во все времена сотрудники ОВД были представителями государственной власти, обеспечивали порядок и спокойствие граждан. Характерной чертой сотрудника ОВД является то, что это образованный, физически и психологически развитый человек. Соответственно, и требования предъявляемые к абитуриенту тоже не низкие. Помимо тестирования, это и успешная сдача физической подготовки.
Если говорить о Могилевском институте МВД Республики Беларусь, то он хранит и приумножает лучшие традиции прошлых лет в вопросах подготовки профессионалов высшей квалификации, организации учебной и научно-исследовательской работы, в деле совершенствования боевой и физической подготовки, проведения культурно-массовых мероприятий. Основной задачей Могилевского института МВД Республики Беларусь на всех этапах функционирования была и остается подготовка для органов внутренних дел Беларуси юристов-правоведов высшей квалификации.
Также следует отметить, что материально-техническая база Института является одной из самых лучших в Республики Беларусь. Это и современное компьютерное оборудование, всевозможные стенды и тренажеры, просторные помещения, а также опытный профессорско-преподавательский состав.
Пару слов хочется сказать об обеспечении курсантов. Во-первых это предоставление жилых помещений, обеспечение питанием и форменным обмундированием и стипендия. Курсант находится на полном государственном обеспечении.
После окончания Института сотрудник получает ряд прав и привилегий по отношению к гражданской профессии. Во-первых снижена планка пенсионного возраста, повышенное денежное довольствие, возможность получения кредитов на строительство жилья на льготных условиях.
Условия поступления
Также сообщаем, что в 2019 году г. Минске учреждение образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» производит отбор кандидатов для получения образования в очной форме обучения, с предоставлением обучающимся форменной одежды в порядке и по нормам определяемым МВД, медицинского обслуживания, мест для проживания и бесплатного четырехразового горячего питания.
В лицей принимаются несовершеннолетние граждане Республики Беларусь, которым уже исполнилось или в году поступления исполнится 12 лет, завершившие обучение в VI классе на II ступени общего среднего образования.
Требования к кандидатам:
отсутствие хронических или врожденных заболеваний, которые могут препятствовать в дальнейшем поступлению на службу в органы внутренних дел,
после прохождения медицинского освидетельствования у кандидатов проверяется уровень физической подготовленности (оценка по физической подготовке не ниже пяти баллов по десятибалльной шкале) – бег 60 метров; подтягивание; кросс 1500 метров,
при поступлении сдача двух вступительных экзаменов: по математике – контрольная работа; по русскому или белорусскому (по выбору кандидата) языку – диктант.
Без вступительных испытаний при положительных результатах медицинского освидетельствования и проверки уровня физической подготовленности в лицей зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Тех, кто решил обучаться в учреждениях образования МВД Республики Беларусь, просим обращаться в Осиповичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь по адресу: г.Осиповичи, ул. Ленинская, 41А. Справки по тел. 77-0-58, 8 (029) 175-34-00.
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Если сделать своеобразный срез специальностей, которые во все времена были востребованы, и , соответственно, были востребованы люди, получившие данное...
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