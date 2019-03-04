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Помощник для туриста в путешествии по Беларуси

05.03.2019 10:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Помощник для туриста в путешествии по Беларуси
Фото из открытых источников

В Беларуси 2018-2020 годы официально считаются «Годом малой родины». Эта инициатива руководства страны направлена на сохранение историко-культурного и духовного наследия Беларуси, а так же привлечения внимания к этому наследию иностранных и отечественных туристов. Вдохновившись этой идеей, был создан проект Places.by – портал, который рассказывает о самых интересных местах Беларуси, о её достопримечательностях, истории и исторических личностях Беларуси, национальной кухне, а так же поможет составить карту путешествия по нашей стране.

Портал Places.by – это информационный навигатор для туриста по Беларуси. Для удобства иностранных и отечественных туристов – он представлен на 7 языках: русском, английском, китайском, польском, литовском, украинском и даже персидском!

Здесь любой человек может найти всё, что ему может быть интересно: кафе, рестораны всех городов Беларуси, каталог гостиниц и агроусадеб, которые есть даже в небольших городах и сёлах. Хотите интересно провести время, в каком уголке страны бы Вы не находились? На Places.by есть каталог развлекательных заведений всей Беларуси: боулинг, бильярд, картинг, аквапарки и горнолыжные центры и многое другое.

Но главной изюминкой портала Places.by является огромный каталог достопримечательностей Беларуси на множестве языков. Предлагаем Вам узнать о некоторых из них:

1. Водопад на реке Вята

Этот водопад — опровержение расхожего мнения, что наша страна славится только лесами да озерами. Недалеко от деревни Прудники, что в Витебской области, находится такой природный объект, который является прекрасным местом для отдыха. Еще в XIX веке рядом с ним была расположена водяная мельница — один из главных источников дохода местного населения. В следующем веке на водопад была возложена еще более ответственная миссия — он питал находившуюся там электростанцию.

Сегодня  вокруг водопада вы найдете обустроенную территорию с беседками, лавочками, столиками. Здесь можно искупаться в стоячей воде и позагорать.

2. Гольшанский замок

Дворцово-парковый ансамбль был построен в Гольшанах в начале XVII века как дворцовая резиденция подканцлера Великого княжества Литовского Павла Стефана Сапеги.
Дворец почти был развушен после Первой и Второй мировых войн и сегодня нуждается в реставрации. Но и сейчас его величественный вид, башни и огромные стены, оставляют необыкновенное впечатление.

Узнайте о Гольшанском замке больше на Places.by

3. Солигорские горы

В результате деятельности человека, вокруг Солигорска появились горы соляных отвалов – терриконы. Так откуда в Беларуси вдруг взялось такое количество соли? Считается, что это наследие древнего океана, некогда покрывавшего территорию нашей страны.

Вряд ли стоит лишний раз говорить о том, что подобный материал не способен противостоять дождю и ветру. Под действием эрозии поверхность рукотворных гор зачастую принимает самый фантастический вид, рождая ассоциации с межпланетными путешествиями.

Узнайте больше и посмотрите фотографии на Places.by

 
 
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Places.by – портал, который рассказывает о самых интересных местах Беларуси, о её достопримечательностях, истории и исторических личностях Беларуси, национальной...
 
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