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Приговор главреду TUT.BY Марине Золотовой по «Делу БЕЛТА»: штраф Br7650

05.03.2019 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Приговор главреду TUT.BY Марине Золотовой по «Делу БЕЛТА»: штраф Br7650
Марина Золотова. Фото из архива. © / Фото из открытых источников

4 марта был вынесен приговор главному редактору TUT.BY Марине Золотовой, которая обвинялась по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси («Бездействие должностного лица»), санкция статьи - от штрафа до 5 лет лишения свободы. Прокурор Юлия Харчейкина потребовала приговорить Марину Золотову к штрафу в 1000 базовых величин (25 500 руб.).

Заместитель председателя суда Заводского района г. Минска Александр Петраш, который вел процесс, огласил решение, которое принял суд: оштрафовать главного редактора TUT.BY Марину Золотову на 300 базовых величин - это 7650 руб., а также взыскать с нее 6 000 руб. в пользу БелТА за услуги адвокатов.

По решению суда журналистам TUT.BY будут возвращены изъятые телефоны и диски.

Приговор главреду TUT.BY Марине Золотовой по «Делу БЕЛТА»: штраф Br7650 Фактов много, а аргументов пока нет. Будет ли продолжение у "дела БЕЛТА"?

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, однако, как сообщила журналистам после оглашения приговора Марина Золотова, она еще не приняла решение, будет ли его обжаловать. Мыслями насчет этого главред поделилась на своей странице в Фейсбуке:

- Ставить точку, наверное, рано. Но определенное облегчение я испытываю. Это минимальное наказание по этой 425-й, части второй. Мог быть и другой исход, конечно. Ну а надеяться на оправдательный приговор в ситуации, когда, к примеру, в прошлом году в стране было всего 0,2% оправдательных приговоров, было бы странно.

Напомним, 7 августа 2018 года Марина Золотова была задержана вместе с журналистами TUT.BY, БелаПАН и др. по подозрению в использовании платной новостной ленты БЕЛТА под чужими паролями. 

Первоначально главреда TUT.BY подозревали сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 349 («Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда») и ч. 2 ст. 425 УК («Бездействие должностного лица»). Но обвинение было предъявлено по последней. Дважды главному редактору портала TUT.BY было отказано в удовлетворении соответствующего ходатайства согласно 86-й статье УК из-за непризнания ею вины.

Следствие установило, что Марина Золотова - единственная из 15 журналистов, проходивших по делу, кто не осуществлял доступ к платным материалам БЕЛТА. 

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, однако, как сообщила журналистам после оглашения приговора Марина Золотова, она еще не приняла решение,...
 
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