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В Витебске столкнулись городской автобус и Cadillac с пьяным водителем. В машине погиб пассажир

05.03.2019 10:15 — Разное | Tut.by  
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ДТП с участием городского автобуса и Cadillac Seville произошло около полуночи 4 марта на площади Ленина. Погиб пассажир иномарки, сообщает ГАИ.


Пьяный 33-летний житель Городокского района на Cadillac Seville, двигаясь по улице Ленина со стороны площади Свободы, столкнулся с рейсовым автобусом «МАЗ». В крови у владельца иномарки обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

На месте происшествия погиб 34-летний пассажир Cadillac.

34-летний водитель выбрался из авто до прибытия спасателей. Не пострадал и 61-летний водитель автобуса, сообщает МЧС.





Фото: ГАИ УВД
 
 
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ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло около полуночи 4 марта на улице Ленина.
 
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