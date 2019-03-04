В Витебске столкнулись городской автобус и Cadillac с пьяным водителем. В машине погиб пассажир

ДТП с участием городского автобуса и Cadillac Seville произошло около полуночи 4 марта на площади Ленина. Погиб пассажир иномарки, сообщает ГАИ.





Пьяный 33-летний житель Городокского района на Cadillac Seville, двигаясь по улице Ленина со стороны площади Свободы, столкнулся с рейсовым автобусом «МАЗ». В крови у владельца иномарки обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

На месте происшествия погиб 34-летний пассажир Cadillac.

34-летний водитель выбрался из авто до прибытия спасателей. Не пострадал и 61-летний водитель автобуса, сообщает МЧС.















Фото: ГАИ УВД