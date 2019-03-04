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В Витебске столкнулись городской автобус и Cadillac с пьяным водителем. В машине погиб пассажир
ДТП с участием городского автобуса и Cadillac Seville произошло около полуночи 4 марта на площади Ленина. Погиб пассажир иномарки,
Пьяный 33-летний житель Городокского района на Cadillac Seville, двигаясь по улице Ленина со стороны площади Свободы, столкнулся с рейсовым автобусом «МАЗ». В крови у владельца иномарки обнаружили 1,5 промилле алкоголя.
На месте происшествия погиб 34-летний пассажир Cadillac.
34-летний водитель выбрался из авто до прибытия спасателей. Не пострадал и 61-летний водитель автобуса,
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ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло около полуночи 4 марта на улице Ленина.
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