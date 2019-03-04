С любовью к работе и жизни

Элегантная женщина, талантливый педагог, взрастивший не одно поколение музыкантов, грамотный управленец, 17 лет ведущий за собой коллектив-команду. Эти слова о ней, директоре Городокской детской школы искусств Дине Степановой (на снимке). Ее жизнь наполнена любовью к искусству, несмолкаемым аккордам, музыке и прекрасному. Дина Олеговна в числе лучших работников Городокщины в прошлом году занесена на районную Доску почета. Девиз ее жизни — «Думай позитивно!». Она придерживается его всегда: по отношению к людям, которые ее окружают, любимому делу, которым занимается, семье и творчеству, помогая осуществлять детские мечты и зажигать новые «звездочки» в созвездии талантов.





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