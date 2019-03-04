|
Прелесть золотой свадьбы
05.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Шикарный подарок судьбы — пятидесятилетний юбилей совместной жизни — получает не каждая семейная пара. Его заслуживают те, кто составил в единое целое золотое терпение и взаимопонимание, любовь и уважение друг к другу. Среди таких счастливчиков — Анна и Виктор Шерепченко (на снимке). 6 февраля они снова стали женихом и невестой. В этот день в их доме были музыка, разговорчивые гости, искренние поздравления. Супруги сохранили клятву верности, данную полвека назад, и отметили золотую свадьбу.
Подробнее читайте в №17 от 01.03.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шикарный подарок судьбы — пятидесятилетний юбилей совместной жизни — получает не каждая семейная пара. Его заслуживают те, кто составил в единое целое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)