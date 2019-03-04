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Прелесть золотой свадьбы

05.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Шикарный подарок судьбы — пятидесятилетний юбилей совместной жизни — получает не каждая семейная пара. Его заслуживают те, кто составил в единое целое золотое терпение и взаимопонимание, любовь и уважение друг к другу. Среди таких счастливчиков — Анна и Виктор Шерепченко (на снимке). 6 февраля они снова стали женихом и невестой. В этот день в их доме были музыка, разговорчивые гости, искренние поздравления. Супруги сохранили клятву верности, данную полвека назад, и отметили золотую свадьбу.

Прелесть золотой свадьбы

Подробнее читайте в №17 от 01.03.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv

 
 
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Шикарный подарок судьбы — пятидесятилетний юбилей совместной жизни — получает не каждая семейная пара. Его заслуживают те, кто составил в единое целое...
 
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