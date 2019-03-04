На защите детства

вот уже 10 лет, являясь заместителем председателя комиссиии по делам несовершеннолетних райисполкома, стоит Наталия Лешкович. Профессионал своего дела, она не просто своевременно, четко и грамотно выполняет обязанности, а с душой подходит ко всему, что связано с работой. В числе лучших представителей трудовых коллективов Городокщины Наталия Алексеевна в прошлом году занесена на районную Доску почета.





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