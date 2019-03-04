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Порыбачили коллективом

05.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Соревнования по зимней рыбалке среди сборных команд работников Городокского, Витебского и Богушевского лесхозов прошли 16 февраля на оз. Малое Лосвидо.

Порыбачили коллективом

Любители подледного клева, в том числе представительницы прекрасной половины человечества (на снимке), собрались, чтобы отдохнуть и посостязаться в ловле. После напутственных слов главного судьи соревнований, директора Городокского лесхоза Сергея Якушевича 36 участников соревнований, закинув за плечи ледобуры, отправились выбирать самые «клёвые» места на озере. Прошло менее часа из отведенных шести, а первый счастливчик уже вытащил рыбку и открыл счет. Однако к концу соревнования похвастаться большим уловом смогли не все.

  После сигнала об окончании состязания прошли взвешивание улова и награждение победителей. В результате первое общекомандное место заняла команда Городокского лесхоза, вторыми стали гости из Витебска, третьими — из Богушевска. В личном первенстве первое место занял помощник лесничего Лосвидского лесничества Витебского лесхоза В. Кручанов, второе — главный лесничий Городокского лесхоза А. Судник, третье — вальщик леса Вышедского лесничества Г. Кириллов. Победители соревнования  получили заслуженные призы. Утешительный приз за самую маленькую пойманную рыбку вручили лесоводу Городокского лесхоза В. Белому.

Алексей АНАШКО, замдиректора по идеологической работе Городокского лесхоза.

 

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Соревнования по зимней рыбалке среди сборных команд работников Городокского, Витебского и Богушевского лесхозов прошли 16 февраля на оз. Малое Лосвидо. Любители...
 
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