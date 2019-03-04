Происшествия. криминал

Обнаружены тела

14 февраля в РОВД поступило сообщение том, что в аг. Долгополье обнаружены два трупа жителей во дворе их дома. В ходе проверки было установлено, что при жизни пенсионеры не злоупотребляли спиртными напитками, вели спокойный образ жизни, недоброжелателей у них не было. Причина смерти устанавливается и не носит криминального характера.

Виктор ШИШЛАКОВ, следователь Городокского РОСК.