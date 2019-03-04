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Происшествия. криминал

05.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Обнаружены тела

14 февраля в РОВД поступило сообщение том, что в аг. Долгополье обнаружены два трупа жителей во дворе их дома. В ходе проверки было установлено, что при жизни пенсионеры не злоупотребляли спиртными напитками, вели спокойный образ жизни, недоброжелателей у них не было. Причина смерти устанавливается и не носит криминального характера.

Виктор ШИШЛАКОВ, следователь Городокского РОСК.

 
 
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Обнаружены тела 14 февраля в РОВД поступило сообщение том, что в аг. Долгополье обнаружены два трупа жителей во дворе их дома. В ходе проверки было установлено, что...
 
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