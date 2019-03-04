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Правительство утвердило новую тарифную сетку бюджетникам
05.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Правительство Беларуси утвердило новую тарифную сетку и базовую ставку для оплаты труда работникам бюджетной сферы, соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
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Правительство Беларуси утвердило новую тарифную сетку и базовую ставку для оплаты труда работникам бюджетной сферы, соответствующее постановление Совмина...
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