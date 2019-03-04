Валерий Маршалов не работает, он живет в мелиорации

Безусловно, все, без исключения, победители социально-экономического соревнования – настоящие герои, профессионалы своего дела, достойные того, чтобы о них знали и ими гордились. В предыдущем номере «Авангарда» мы уже начали рассказывать о некоторых из них, и, конечно же, добрая традиция будет продолжена в ближайших выпусках районной газеты.

«Этот человек не работает, он живет в мелиорации» – именно так отзываются коллеги и руководство предприятия о машинисте экскаватора Буда-Кошелевского ПМС Валерии Маршалове, который, несмотря на молодой возраст, абсолютно заслуженно пользуется в коллективе авторитетом и уважением.





Свою жизнь с мелиорацией Валерий связал с юношеских лет: в 2009 году, сразу после окончания аграрно-технического колледжа, пришел работать в ПМС помощником экскаваторщика. Затем была служба в армии, после чего решил не изменять родному предприятию, вернулся сюда и продолжил добросовестно трудиться, параллельно решив получить образование в Белорусском аграрно-техническом университете.

За годы работы молодой человек досконально освоил рабочий процесс, отточил профессиональное мастерство, и сегодня его по праву можно назвать экскаваторщиком с большой буквы. Не зря несколько лет назад именно ему доверили единственный на предприятии японский гидравлический экскаватор «HITAGHI-200».

В нашем районе, пожалуй, не найдется такого объекта, где бы он не работал. Им проложены и очищены сотни километров мелиоративных каналов, а в последнее время все чаще приходится производить работы по сносу ветхих домов.

– Несмотря на то что у меня высшее образование по специальности, занимать руководящие должности не стремлюсь, чувствую себя абсолютно на своем месте, хотя, конечно, буду не против, если мой сын Андрюша когда-нибудь станет большим начальником, – смеется молодой человек. – Я же всегда искренне радуюсь, когда вижу, как преображаются населенные пункты, становятся краше и уютнее, на глазах меняется территория, земли вовлекаются в севооборот. В такие моменты по полной чувствуешь, что твой труд приносит пользу обществу, а значит, работаешь не зря.

Марина Лусевич