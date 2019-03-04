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Мониторинг – как форма контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте

05.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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В феврале месяце запланирован и проведен мониторинг лицензиата ОДО «Техноспецмонтаж», в части осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности при техническом обслуживания систем пожарной автоматики, оповещения о пожаре и управления эвакуацией на ниже перечисленных объектах: УО «Кривский государственный детский сад», УО «Глазовский государственный детский сад», УО «Неговский государственный детский сад», УО «Гусевицкий государственный детский сад», УО « Уваровичский государственный детский сад», ГУО « Средняя школа №1 г. Буда-Кошелево», ГУО «Начальная школа №1 г. Буда-Кошелево», УО «Дуравичский государственный детский сад», УО «Широковский государственный детский сад», УО «Октябрьский государственный детский сад», УО «Рогинский государственный детский сад», УО «Коммунаровский государственный детский сад», УО «Узовский государственный детский сад», УО «Краснознаменский государственный детский сад», УО «Буда-Кошелевский государственный ясли-сад «Светлячек», УО «Дошкольный центр развития ребенка», УО «Детский сад №1 г. Буда-Кошелево», ГУО «Гимназия г. Буда-Кошелево». Наибольшее количество замечаний устранились в ходе мониторинга, остались проблемные вопросы по ведению документации. По не устраненным замечаниям руководителю ОДО «Техноспецмонтаж» вручены рекомендации со сроком их исполнения и предоставления информации в указанный срок.

Буда-Кошелевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что поддержание в работоспособном состоянии установок пожарной автоматики является обязанностью руководителя и неотъемлемой частью обеспечения пожарной безопасности объектов.

 
 
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В феврале месяце запланирован и проведен мониторинг лицензиата ОДО «Техноспецмонтаж», в части осуществления деятельности по обеспечению пожарной...
 
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