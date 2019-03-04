Мониторинг общежитий

Буда-Кошелевским районным отделом по чрезвычайным ситуациям в феврале месяце проведен мониторинг здания общежития КЖУП Буда-Кошелевский коммунальник» (исполняющий обязанности директора – Минов Игорь Валерьевич) по адресу г. Буда-Кошелево ул. Школьная, 1. В ходе проведения мониторинга были выявлены нарушения требований технических правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушители, противопожарные полотнища);

в здании отсутствуют поэтажные планы эвакуации;

пути эвакуации не обозначены знаками пожарной безопасности;

в качестве отделки на путях эвакуации используется линолеум с неизвестными показателями по пожарной опасности;

в здании общежития допускается курение;

допускается эксплуатация помещений не по прямому назначению (помещения кухонь используется под складские).

Руководителю КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Буда-Кошелевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает о соблюдение правил пожарной безопасности.