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Мониторинг общежитий

05.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Буда-Кошелевским районным отделом по чрезвычайным ситуациям в феврале месяце проведен мониторинг здания общежития КЖУП Буда-Кошелевский коммунальник» (исполняющий обязанности директора – Минов Игорь Валерьевич) по адресу г. Буда-Кошелево ул. Школьная, 1. В ходе проведения мониторинга были выявлены нарушения требований технических правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

  • помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушители, противопожарные полотнища);
  • в здании отсутствуют поэтажные планы эвакуации;
  • пути эвакуации не обозначены знаками пожарной безопасности;
  • в качестве отделки на путях эвакуации используется линолеум с неизвестными показателями по пожарной опасности;
  • в здании общежития допускается курение;
  • допускается эксплуатация помещений не по прямому назначению (помещения кухонь используется под складские).

Руководителю КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Буда-Кошелевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает о соблюдение правил пожарной безопасности.

 
 
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Буда-Кошелевским районным отделом по чрезвычайным ситуациям в феврале месяце проведен мониторинг здания общежития КЖУП Буда-Кошелевский...
 
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