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Прочь из СССР. Как сложилась судьба известных моделей из 90-х

05.03.2019 10:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Прочь из СССР. Как сложилась судьба известных моделей из 90-х
Ольга Пантюшенкова, Татьяна Сорокко, Ирина Пантаева, Инна Зобова. © / Фото из открытых источников

Про таких, как Ольга Пантюшенкова, обычно говорят: «Где-то я ее видел». В России немногие знали эту легендарную модель по имени, зато лицо красавицы действительно было узнаваемым, ведь она сотрудничала с огромным количеством мировых брендов. Пик популярности Ольги пришелся на 90-е, однако, поработав за рубежом, девушка вернулась в Россию. Долгое время о ней не было ничего слышно, как вдруг в СМИ прошла новость: «Погибла известная российская модель из 90-х». Учитывая, что Пантюшенкова вела довольно закрытый образ жизни, тут же поползли разные слухи, в частности о том, что умерла Ольга в полном забвении и нищете. Но никто не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Как сложилась судьба других девушек, которые так же, как Пантюшенкова, уехали в 90-е покорять Запад, рассказывает АиФ.ru. 

Татьяна Сорокко

Родители физики, детство — в закрытом городе Арзамас-16, ничто не предвещало этой девочке головокружительной карьеры и успеха на мировых подиумах, но и обычная советская жизнь ей тоже не грозила. Будучи школьницей, она уже показывала характер: терпеть не могла одинаковую форму, а в 14 лет совершила дерзкий по тем временам поступок — сделала химическую завивку! Окончив 11-й класс, Таня переехала в Москву, чтобы выучиться на физика, как мама с папой, однако родительским амбициям было не суждено реализоваться. В столице Сорокко начала работать с Вячеславом Зайцевым в модном доме «Люкс», где длинноногую красавицу заметила французский модельный агент Мэрилин Готье. Она и предложила ей работу в Париже. Эта судьбоносная встреча лишила Советский союз очередного гениального физика, зато дала миру потрясающую модель. Сорокко сотрудничала с огромным количеством именитых домов мод, участвовала в рекламных кампаниях Christian Dior, Versace, Donna Karan, украшала собой Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, ELLE и другие глянцевые журналы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wearing @dolcegabbana for @amicamagazine by @marcoglaviano 1993

Публикация от Tatiana Sorokko (@tatianasorokko)

Наша пресса обычно называет Татьяну первой советской топ-моделью, а зарубежная к этому «титулу» добавляет еще один — «королева винтажной моды». В 90-е Сорокко увлеклась коллекционированием одежды, преимущественно от кутюр. Первые экземпляры находила на блошиных рынках, иногда дизайнеры, например, Вивьен Вествуд, с которой она много работала, или Эмануэль Унгаро отдавали модели какие-то вещи. Кстати, в платье последнего девушка блистала на собственной свадьбе с издателем и владельцем галереи современного искусства в Сан-Франциско Сержем Сорокко, от которого родила дочь и чью фамилию сейчас носит. Когда в конце 90-х подиум остался для Татьяны в прошлом (или точнее сказать, отошел на второй план), модель из коллекционера-любителя превратилась в профессионала. В 2010 году более 80 дизайнерских платьев и аксессуаров из ее частной коллекции были представлены в Москве. Аналогичные выставки проходили и проходят в разных уголках мира, но преимущественно все же в Америке, куда в итоге Сорокко перебралась вслед за своим супругом. Также Татьяна читает лекции на тему истории моды и пишет для известных глянцевых журналов. 

Ирина Пантаева

«У тебя лицо плоское, как тарелка», — эту обидную, но далеко не самую грубую фразу (были и похуже), Ирина не раз слышала в свой адрес. Да, в Бурятии она была признанной красоткой, в 1989 году победила в первом местном конкурсе «Мисс Улан-Удэ», однако в Москве и тем более в мире ее экзотичная внешность мало кого впечатляла. Лишь по счастливой случайности девушке удалось устроиться в столичный Театр авангардной моды Ирины Молчановой. А в 1992 Пантаева поехала покорять Париж, но большого успеха не имела. В модельных агентствах ей говорили, что она слишком странно выглядит, и называли «инопланетянкой».

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Казалось, что Пантаева до конца своих дней будет работать уборщицей и посудомойкой (ничего другого не оставалось), однако Ирина сделала невозможное — устроила себе встречу с Карлом Лагерфельдом! Девушка просто пришла в модный дом, где он работал, и на каждом этаже здания смогла договориться с нужными людьми, дойдя в итоге до личного помощника модельера, который и отвел ее к своему шефу за руку. Как ни странно, Карл оценил данные Ирины и сделал из нее модель мирового уровня. 

В 1994 Пантаева перебралась в Америку, где попробовала себя в качестве актрисы. Видимо, детство, проведенное в Бурятском театре драмы, где работали ее родители, сделало свое дело. Многие помнят модель по роли Джейд в «Смертельной битве 2: Истребление».

В 1998 году Ирина написала автобиографию. Книга продавалась в 17 странах, по ней даже сняли документальный фильм — «Мечта Сибири», рассказывающий о том, какой путь пришлось пройти Пантаевой, чтобы построить успешную карьеру модели. 

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Сегодня бывшая муза Лагерфельда уделяет большое внимание защите окружающей среды, проблемы глобального потепления и чистой воды волнуют ее гораздо больше, чем некогда манящий мир моды. Хотя в свои 50 с хвостиком она прекрасно выглядит и легко могла бы пополнить ряды возрастных моделей. 

Инна Зобова

Эту девушку можно было увидеть в Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Allure. Она поражала своей красотой, сексуальностью и женственностью. Но когда Инна только пришла в модельный бизнес, ее манеры были не лучше, чем у дворового мальчишки. А та самая сексуальность, которой все восхищались, выработалась лишь с годами. 

Подиум и бесконечные показы появились в жизни девушки не потому, что она сильно хотела работать моделью, а из-за необходимости зарабатывать деньги. Однако вышло так, что именно Зобова представляла нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в 1994 году, хотя изначально вместо нее должна была поехать Анна Малова. По каким-то причинам Малова не смогла, и тогда оргкомитет «Мисс Россия» быстро нашел ей замену в лице Инны. Хотя времени на подготовку у модели практически не было, она все же смогла занять 12-е место.

Потом был Париж, где Зобова начала сотрудничать с агентством Viva Model Management. Естественно, у нее были шансы поехать и в Америку, агентство DNA в Нью-Йорке давало ей такую возможность, но она отказалась, поскольку не хотела далеко уезжать от родителей. Все-таки долететь до Москвы из Парижа гораздо проще, чем из Нью-Йорка, плюс нет большой разницы во времени. Однако это решение, по мнению самой Инны, стоило ей актерской карьеры, о которой она мечтала. Зато именно во Франции девушка встретила художника, фотографа и режиссера Бруно Авейана, за которого вышла замуж и от которого родила сына Масео

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Если сегодня вы зайдете на личную страницу Инны в Instagram, то не увидите в шапке профиля слова «модель», зато там есть слово «дизайнер». Зобова создала свою линию платков Innangelo. Когда она еще была в стройном ряду моделей, то любила в свободное время фотографировать, материала скопилось много. Муж Инны предложил ей попробовать переложить фото на шелк, так родилась идея создать свой бизнес. Также экс-модель занимается благотворительностью. В частности, сотрудничает с The Heart Fund. Этот фонд она выбрала не случайно, в детстве у Инны были проблемы с сердцем, и если бы не операция, которую ей провели в 7 лет, она бы не дожила даже до своего совершеннолетия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I am so happy that my 2 nd motherhood France is a 2 times World Champion! #bravolesbleus !

Публикация от Inna Zobova (@innazobovareal)

 
Теги: Новости
 
 
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В 90-е тысячи наших моделей уезжали на Запад в поисках лучшей жизни и карьерного роста. Судьба каждой такой девочки складывалась по-разному, кого-то ждал успех, а...
 
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