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В Слонимском районе женщина на Audi вылетела в кювет и врезалась в дерево
Пассажир легковушки получил серьезные травмы при столкновении с деревом в Слонимском районе.
Как
Пассажир, ехавший на переднем сиденье легковушки, получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
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Пассажир, ехавший на переднем сиденье легковушки, получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
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