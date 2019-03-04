В Слонимском районе женщина на Audi вылетела в кювет и врезалась в дерево

Пассажир легковушки получил серьезные травмы при столкновении с деревом в Слонимском районе.





Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла днем 5 марта на 67-м километре трассы Барановичи — Гродно. Здесь женщина, управляя Audi, при обгоне грузовика не справилась с управлением, в результате чего автомобиль занесло и выбросило в левый кювет, где транспортное средство врезалось в дерево.





Пассажир, ехавший на переднем сиденье легковушки, получил многочисленные травмы и был госпитализирован.