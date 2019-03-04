«Хорошая подработка для школьника». Этому парню 25, и он работает мемологом

Илье Горючу 25 лет, он из Казани, но сейчас живет в Москве. Почему мы про него рассказываем? Да просто он (как и многие из нас) сидел в интернете и рисовал забавные картинки, а потом его заметил белорусский иллюстратор Анатолий Чилик (мы, кстати, недавно его вспоминали ). Бум — и Илья попал в сферу, где зарабатывают мемами. Сегодня он мемолог в коммуникационном агентстве «Пикчер». «Мем — это хип-хоп», — рассказывает по телефону Илья.



Вот это и есть Илья. Фото: из личного архива героя

Мем (от англ. meme) — единица культурной информации. Ею может считаться любая идея, элемент, предмет, жест (и так далее), которые осознанно (а иногда и нет) передаются от человека к человеку в речи, письме, видео, жестах.

«Я не знал, чего я хочу, а родители знали, чего от меня хотят»

— Вообще, после школы я поступил на программиста в Казани, но туда очень не хотел: душа лежала к чему-то творческому.

— Почему тогда выбрал эту специальность?

— Родители хотели, чтобы я был программистом, но у меня не было достаточно силы воли, чтобы доказать им что-то другое. Ну и плюс я же и сам толком не знал, кем быть. У меня были способности ко этому всему… А стоять на том, в чем сам не уверен, я не мог. То есть я не знал, чего я хочу, а родители знали, чего от меня хотят.

Кстати, у нас есть текст про то, что не знать, кем быть после школы, это норм: читайте здесь .

В итоге во время учебы почти не уделял внимание специальности: больше занимался студенческим театром. Тогда же я сделал свой первый мем — уточку , которая говорит «зря-зря». Это был такой простенький веб-комикс.



Фото: pikabu.ru

Люди начали использовать «зря-зря» для выражения своих эмоций. Выкладывал картинку ночью, а с утра проснулся — казалось, в интернете уточка уже везде. Помню, еще тогда подумал: «Офигеть!».

«Чилик спросил, не хочу ли я подзаработать»

— Кое-как окончил университет и понял, что режиссеры студенческих театров никому не нужны. Поэтому пошел работать в банк. Там на основе той самой уточки я придумал проект : если человек делает благотворительный взнос, то я рисую ему комикс. Именно благодаря этим комиксам меня и заметил Чилик, который был пикчером «Лентача» и «Образовача» . Он просто написал в комменты и спросил: «Хочешь подзаработать?» — я говорю: «Ну давай».



Фото: Вадим Замировский

Интервью с Анатолием (правда, довольно старое) у нас тоже есть: вот здесь .

В то время я не очень любил мемы. Мне казалось, что это совсем не творчество. Для меня было важно делать что-то такое. На «Образоваче» обстоятельства меня вынудили пользоваться уже готовыми шаблонами, хотя изначально меня брали как человека, который должен рисовать сам. И тогда я понял: ага, через шаблоны тоже можно делать что-то классное и уникальное. Мемы — это просто средство, медиум, который можно деконструировать и придать ему новый смысл.

Кстати, опыт студенческого творчества в этом очень помог: в чем-то это даже похоже на создание мемов. В университете надо много придумывать в довольно стесненных условиях, при ограниченности ресурсов. Так же и здесь: с очень узким инструментарием ты должен делать смешные и крутые вещи.

— Как сейчас родители относятся к твоей работе?

— Я им просто не показываю картинки! Чувство юмора-то у поколений разное, и мне будет сложно объяснить, почему это смешно. Некоторые вещи я им показываю, но это не совсем мемы — в некоторой степени. Плюс — когда я начал нормально зарабатывать. Я ведь переехал всего три месяца назад, а до этого работал «на удаленке» в разных проектах и в «Пикчере», сидя в Казани. Это не то чтобы маленький город (почти 1,2 миллиона человек. — Прим. TUT.BY), но моя зарплата получалась для него довольно большой. И родители такие: «А, ну если ты можешь получать конкурентоспособную зарплату, сидя за компьютером, то ок». У них же не было какой-то принципиальной позиции, главное, чтобы человек был счастлив.



Фото: pikabu.ru/@IliaGoruch

«Зарабатываю на том, что я шарю»

— Есть какие-то более простые формулировки типа «я работаю в рекламном агентстве». Что на самом деле не так, но это удобно.

— Тогда чем занимается твое агентство?

— Мы коммуникационное агентство — работаем над соцсетями брендов в том числе. То есть помогаем настроить общение классных компаний с классными людьми. Зачем здесь мемы? Ну это такой удобный медиум для общения.

— Окей, а чем занимаешься конкретно ты?

— То, чем я занимался долгое время, это пикчерство. Но у меня появилась в этом экспертиза. Сейчас не все мое рабочее время посвящено мемам. Я занимаюсь контентом в соцсетях, и мемы — только часть этого.

По сути, я зарабатываю на том, что шарю — в том, какая картинка лучше зайдет. Просто у людей, работающих под конкретным брендом, больше личной жизни и нет времени шарить в мемах, а у меня вот личной жизни поменьше, поэтому в мемах я разбираюсь. Так что зарабатываю я не только на создании картинок, но и на другом — потому что вижу, кому зайдут «котики», а кому «животики». Это не только по лайкам видно, там много критериев.

— Сколько зарабатывает специалист по мемам?

— Гораздо меньше, чем программисты, — лучше бы остался им. (Смеется). Но на жизнь в принципе хватает. Особенно это удобно тем, что можно работать удаленно в маленьком городе и получать относительно много благодаря работе на московские офисы. Все сильно зависит от тебя. Если ты просто «на волне», то будешь получать небольшие деньги, а если у тебя есть какой-то бэкграунд и ты делаешь оригинально, то уже больше. Вилка здесь широкая. Да и скилл нужен не один: мемолог — это куча всяких аспектов. Но для школьника даже с минимальными скиллами это будут отличные деньги и работа.

— Ладно. Расскажи тогда, в чем секрет популярных мемов.

— То, что именно завирусится, всегда лотерея. То есть ты можешь, конечно, сделать картинку по определенным критериям, тогда у нее есть шанс. Но это не гарантия. Особенно это касается случаев, когда ты хочешь свой оригинальный контент сделать мемом. Потому что в большинстве случаев люди и бренды в интернете идут по пути шаблона: появился какой-то мем — и ты пытаешься его переделать, придумать на основе его шутку лучше других. Там сразу понятно — удачно получилось или нет.

В случае создания чего-то своего нужно делать свой креативный контент, причем стараться, чтобы это не выглядело глупо. Хм, не знаю, как еще объяснить! Просто много людей, таких же, как и я, смотрят на картинку и говорят «так, ну это г… но» или, наоборот, «это не г… но». Главный критерий всегда остроумие.

— Можно вообще сесть и сказать себе: «Так, сейчас надо нарисовать крутой мем». Есть какие-то «законы» в этом деле?

— Для себя я вывел такие критерии. Первый — это чтобы изначальный мем был настолько смешной, чтобы распространился сам по себе. Это тот этап, когда люди еще не видоизменяют мем, а только его видят. Тогда среди множества людей наверняка найдется тот процент, который захочет мем переделать и подогнать его под конкретную ситуацию. Здесь подключается второй критерий — нужно сделать картинку сразу такой, чтобы удобно было придавать ей новый контекст.

Например, когда мы делали картинки для пабликов, мы специально пользовались приемом, когда оставляли один «кадр» пустым — чтобы пользователи сами его заполняли.



Фото: vk.com/obrazovach

— Давай пример из тех, что придумал ты.

— Комикс про веселую машинку , он появился в «Образоваче». В общем, там человечек говорит мусоровозу типа… Ой, слушай, я не буду тебе в стихах пересказывать — буду чувствовать себя глупо. (Смеется). В общем, суть в том, что мусоровоз ответил, что прокатить не может: он возит только мусор, — на что человек отвечает что-то, и машина уже говорит, мол, тогда полезай. То есть то, что сказал человек, это мусор. Это очень удобный контекст для выражения своего отношения к чему-либо.

Вот, например, есть человек, который ненавидит вегетарианцев. И он вполне может с помощью этого медиума выразить свое «фи» относительно этой группы людей. Можно выражать не только отношение ненависти, но и любви, предательства — какой угодно эмоциональный конструкт. Ну или картинка должна просто отражать, что называется, «жизу».

Это мои критерии, которые, может, совсем не «научные», но этим руководствуюсь я.



А вот так предложил переделать эту картинку пользователь VK. Фото: vk.com/arsemin

Пс, текст про баттловиков версуса, которые до сих пор разрывают, у нас тоже есть (зацените здесь ).

«Знакомиться с девушками мемы не помогают»

— Слушай, а с девушками твой скилл помогает знакомиться? Ты пробовал?

— Был у меня такой период в жизни (точнее, это была одна ночь), когда я пытался знакомиться с девушкой с помощью мемов. Типа: «Ой, ёу, я вот сделал уточку! Ты ее видела?» — и начинал объяснять, что такое мем и почему это круто, потому что девушка ту картинку не видела. У меня еще была какая-то проблема с телефоном, что я не мог просто открыть комикс и показать. В конце концов я попросил на баре помочь, и, когда наконец открыл мем, она настолько, блин, не впечатлена была. Просто ноль реакции! Единственный раз, когда я пытался познакомиться таким образом, был плохим.

Ну я еще иногда писал в личку всякое разное. Тем, кто лайкал посты с моими картинками. Но тоже получал странную реакцию. Так что мемы — это не тот путь, который приведет к популярности у девушек. Лучше становиться видеоблогером.

— Есть такой стереотип, что каждый журналист мечтает стать писателем. А тебя не парит, что ты делаешь что-то по сути «однодневное», а не вечное?

— Раньше и к комиксам относились как к чему-то несерьезному и говорили «зачем это обсуждать». А сейчас целые работы о них пишутся. Когда-то было невозможно представить, что комикс даже может выиграть Пулитцеровскую премию. И с записанной музыкой так было: «Это ж ерунда, музыку надо слушать вживую».

Мемы — это молодая область, это хип-хоп. Мне нравится эта аналогия, потому что в хип-хопе ты можешь, не имея музыкального образования, записать какой-то трек в гашеный микрофон и так выразить себя. Здесь так же: можно даже не уметь рисовать и сделать в «пейнте» что-то, что станет популярным, и это кто-то увидит. Это очень доступное искусство. Когда появится творчество доступнее, чем это, люди переключатся на него.

Да и вообще, необязательно оставаться в веках. Можно жить моментом. По-моему, уже ушла эта фигня, что нужно делать «на века». Сейчас нужно делать актуально. Ну и, конечно, я не только мемами занимаюсь. Я еще рисую свой бумажный комикс и собираюсь издаваться. Но кажется, у нас больше шансов остаться «в веках», чем у людей раньше — хотя бы просто благодаря интернету. Ведь и тексты, и картинки в нем сохраняются надолго.