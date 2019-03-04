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Базовая ставка для бюджетников составит 180 рублей
05.03.2019 10:30 — Разное | Ежедневник
Утверждена базовая ставка и тарифная сетка для оплаты труда работников бюджетной сферы,
Совмин постановлением №138 утвердил размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетных организаций.
Новая базовая ставка будет применяться и для сотрудников организаций, получающих субсидии и приравненных к бюджетникам.
Данная система оплаты труда бюджетников принята в рамках реализации указа президента №27 от 18 января. Начислять зарплаты по новой системе начнут с 1 января 2020 года.
Базовая ставка составит 180 рублей.
Помимо этого, указ президента подразумевает выплачивать работникам бюджетных организаций надбавки за стаж от 10% до 30% от базовой ставки.
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Утверждена базовая ставка и тарифная сетка для оплаты труда работников бюджетной сферы,
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