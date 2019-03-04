В «Москве» пройдет очередная Ночь кино. Вы помните: три премьеры - за 15 рублей

В ночь с 7 на 8 марта в 23.45 в кинотеатре «Москва» пройдет очередная Ночь кино . Если вы еще не решили, как поздравить свою женщину с весенним праздником, как вариант — пригласите ее на три премьеры в одну ночь.

В рамках предстоящей Ночи кино будут демонстрироваться следующие фильмы: «Капитан Марвел», «Королевский корги» и «Гости». Кроме самих киноновинок, зрителей будут встречать саундтреки к кинопремьерам, бар, а также тематическая фотозона.

После столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей — это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец британской королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий королевский корги.

Юная Катя знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение — устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. Уединенно расположенный дом, в котором в начале прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома — человек, которого она любила, человек, находящийся во власти потусторонних сил.

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2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль «Рок за Бобров» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 марта.