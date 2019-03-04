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«Цементник» в матче за пятое место сразится с «Мостами»

05.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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«Цементник» в матче за пятое место сразится с «Мостами»

В минувшую субботу красносельский «Цементник» на домашней площадке совершил невероятный камбэк в матче против сморгонских «Медведей».

В первом матче на выезде неделей ранее красносельчане довольно неожиданно уступили «мишкам» 22:12, поэтому для того, чтобы побороться за места повыше в заключительной стадии чемпионата Гродненской области по мини-футболу, команде Юрия Томашевского необходимо было забивать много.

В основное время цемзаводчане отыграли гандикап в десять мячей. А в дополнительное время на 78 и 79 минутах Денис Кудашкин и Александр Асташенков похоронили последнюю надежду гостей на послематчевую серию пенальти и благоприятный исход матча. 14:2 победа хозяев.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в группе «Цементника» Вконтакте.

В ближайшее воскресенье «Цементник» в матче за 5-6 место сыграет в гостях с командой из города Мосты.

Мостовчане в серии из двух игр обыграли «Новогрудок» - на выезде 7:10 и дома 12:7.

 
 
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В минувшую субботу красносельский «Цементник» на домашней площадке совершил невероятный камбэк в матче против сморгонских...
 
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