Церемония прощания с Жоресом Алфёровым пройдёт в Петербурге

Новости России. В Санкт-Петербурге 5 марта простятся с выдающимся физиком Жоресом Алферовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония пройдет в Российской академии наук. Похоронят ученого на Комаровском кладбище.





Уроженец Беларуси умер в первый день весны из-за проблем с сердцем. Ему было 88 лет. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике.