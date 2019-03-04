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Церемония прощания с Жоресом Алфёровым пройдёт в Петербурге
Новости России. В Санкт-Петербурге 5 марта простятся с выдающимся физиком Жоресом Алферовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония пройдет в Российской академии наук. Похоронят ученого на Комаровском кладбище.
Уроженец Беларуси умер в первый день весны из-за проблем с сердцем. Ему было 88 лет. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике.
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Новости России. В Санкт-Петербурге 5 марта простятся с выдающимся физиком Жоресом Алферовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония пройдет в...
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