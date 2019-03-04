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На Сицилии прошла «Битва апельсинов»: видеофакт

05.03.2019 09:58 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. В Италии прошла «Битва апельсинов». Оранжевое противостояние состоялось в рамках ежегодного карнавала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Сицилии прошла «Битва апельсинов»: видеофакт

Уже традиционно из Сицилии в город Ивреа каждый год привозят более 500 тонн апельсинов. Жители закидывают людей цитрусовыми, а те атакуют их в ответ, стоя на тележках.

На Сицилии прошла «Битва апельсинов»: видеофакт

Истоки этой традиции точно неизвестны. Существует версия, что «апельсиновая битва» – это имитация конфликта наполеоновской армии с народом города.
 
 
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Новости Италии. В Италии прошла «Битва апельсинов». Оранжевое противостояние состоялось в рамках ежегодного карнавала, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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