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Писатель Николай Чергинец провёл встречу с читателями в Минске
Новости Беларуси. В юности он мечтал стать спортивным журналистом, но сделал карьеру правоохранителя, пройдя путь от лейтенанта милиции до генерал-лейтенанта внутренней службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Чергинец – политик, писатель, заслуженный деятель культуры встретился с юными читателями Минска. А сюрпризом для автора стала мини-постановка по мотивам книги «Приказ № 1».
Глеб Михель, учащийся 11 класса средней школы № 32:
Николай Чергинец – автор полусотни книг художественной прозы, большинство из которых – остросюжетные детективы, а также нескольких киносценариев и спектаклей. На встрече с минскими школьниками писатель передал несколько десятков своих книг в дар библиотеке.
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Новости Беларуси. В юности он мечтал стать спортивным журналистом, но сделал карьеру правоохранителя, пройдя путь от лейтенанта милиции до генерал-лейтенанта...
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