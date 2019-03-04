Нелегалы из Туниса перепутали французский Брест с белорусским и попались на границе

Новости Беларуси. В поисках французского Бреста на белорусско-польской границе: африканские нелегалы с большими пробелами в знаниях европейской географии задержаны недалеко от Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Попасть в Польшу они собирались в обход пункта пропуска. При этом ориентировались в приграничье по карте французского Бреста (тезка белорусского города находится в 1500 километров от Беларуси). Вот так курьезная ошибка сыграла с беглецами злую шутку. Непутевые иностранцы без паспортов на руках оказались гражданами Туниса.





Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

Как правило, иностранцы, которые пытаются нарушить пограничное законодательство, достаточно хорошо подготовлены, оснащены различными гаджетами, которые позволяют достаточно неплохо ориентироваться в пограничной зоне, пограничной полосе. Однако зачастую общий невысокий уровень образования приводит к таким казусам.





Незадачливые нарушители сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Скорее всего, их ждет депортация на родину в Тунис. На этот раз карта не понадобится – нужное направление подскажут брестские пограничники.



