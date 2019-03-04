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Нелегалы из Туниса перепутали французский Брест с белорусским и попались на границе
Новости Беларуси. В поисках французского Бреста на белорусско-польской границе: африканские нелегалы с большими пробелами в знаниях европейской географии задержаны недалеко от Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попасть в Польшу они собирались в обход пункта пропуска. При этом ориентировались в приграничье по карте французского Бреста (тезка белорусского города находится в 1500 километров от Беларуси). Вот так курьезная ошибка сыграла с беглецами злую шутку. Непутевые иностранцы без паспортов на руках оказались гражданами Туниса.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Незадачливые нарушители сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Скорее всего, их ждет депортация на родину в Тунис. На этот раз карта не понадобится – нужное направление подскажут брестские пограничники.
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Новости Беларуси. В поисках французского Бреста на белорусско-польской границе: африканские нелегалы с большими пробелами в знаниях европейской географии...
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