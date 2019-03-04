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До 2000% дохода. Неожиданные и очень выгодные инвестиции

05.03.2019 11:03 — Разное | Аргументы и факты  
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До 2000% дохода. Неожиданные и очень выгодные инвестиции
shutterstock.com

Б/у-одежда и эксклюзивные кроссовки

Бывшая банковская служащая Василиса (имя изменено по просьбе героини – ред.) не работает четыре года. С тех пор, как финансовая организация, где трудилась москвичка, осталась без лицензии. Возвращаться в офис девушка не захотела и перебивалась случайными заработками – сидела с детьми друзей/родственников, подрабатывала курьером, участвовала в социологических опросах, распродавала свои украшения на сайтах бесплатных объявлений.

«А потом в моем районе открылся сэконд-хэнд, где за бесценок продавались брендовые вещи, например, Vivienne Westwood, Fred Perry, Diesel, Tommy Hilfiger. Некоторые – с целыми, пятизначными ценниками, абсолютно новые вещи. Первая вещь, которую я там купила, была кофта за 10 долларов, на ней висел ценник «150 евро»», рассказывает Василиса "АиФ".

Девушка договорилась с работниками секонд-хэнда, что они будут оповещать ее в дни завоза нового товара. «День, когда завозят товар, самый «жирный», больше шансов найти дорогую вещь. Однажды наткнулась на «лабутены», в отличном состоянии, за 15 долларов. Я такую обувь не ношу, купила их из жадности. Потом уже решила попробовать продать в интернете, установила цену в 10 раз выше. Туфли ушли на следующий день, без торга. Я покупаю одежду для себя, ношу ее, а потом перепродаю, и не только окупаю вещь, но еще и зарабатываю», - делится она.

За два года Василиса неплохо изучила московский рынок сэконд-хэндов. «Знаю, где что искать, в какие дни в какие магазины привозят новые вещи. Желающим заработать на такой схеме сразу скажу – это не так просто, как кажется. Во-первых, надо разбираться в брендах. Знать, что в моде, что сколько должно стоить. Во-вторых, в этом деле нельзя быть брезгливым. У меня есть знакомые, которые рады бы были по дешевке покупать брендовые вещи, но они не могут перебирать вешалки с «ношенной» одеждой, которая не всегда красиво развешена. Кстати, есть заблуждение, что в сэконд-хэндах продаются грязные вещи. Это неправда. Всю одежду и обувь перед поступлением в продажу чистят. И, наконец, это все занимает действительно много времени – в одном магазине в среднем я провожу около часа. Добавьте к этому публикацию объявления, а еще фотосъемку вещей и встречи с покупателями».

До 2000% дохода. Неожиданные и очень выгодные инвестиции
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По ее словам, наибольшим спросом пользуются вещи с ценником, неношенные. Но и бывшую в употреблении одежду/обувь могут оторвать с руками – если это, скажем, кроссовки из эксклюзивной коллекции или вещь премиум-класса по доступной цене.

Эксклюзивные кроссовки (совместное производство спортивного бренда с известным дизайнером, выпускаются ограниченным тиражом – ред.) были очень выгодной инвестицией пару лет назад. Бывало, что Василиса отстаивала десятичасовые очереди к магазину, куда завезли заветную обувь. Кроссовки легко давали 100 – 200% доход, рассказывает девушка. Однажды я стояла в очереди по заказу – попросила девушка из богатой семьи. Тогда я заработала почти 400 долларов. Жаль, что сейчас такой истерии с кроссовками уже нет», - резюмирует она.

Ретро-игры

До 2000% дохода. Неожиданные и очень выгодные инвестицииЗапечатанные копии любой популярной игры, если это не спортивный симулятор — со временем дорожают в десятки раз, говорит журналист Алексей Швек. Но есть нюанс – времени с момента покупки должно пройти много, как минимум десять лет, чтобы вещь приобрела винтажность. «Лучше всего, если игра не будет слишком популярной и растиражированной. Хороший вариант - малотиражная игра из популярной франшизы или от популярного автора/студии/издателя. Еще как вариант - специальное издание, которое изначально встречается намного реже обычного, а еще, как правило, содержит уникальные бонусы», - советует Алексей.

До 2000% дохода. Неожиданные и очень выгодные инвестиции Игра для "серого вещества". Видеоигры полезны для пожилых людей?

В его коллекции есть игры, выросшие в цене в сотни раз. «Например, игра из серии Warhammer 40000 для платформы N-Gage, купленная за 50 российских рублей в 2008 году. Это редкая вещь. На ebay сейчас продается единственная ее копия, стоит около 200 евро (15000 рублей). Если учитывать, что цена запечатанной версии примерно в два раза выше, чем у распечатанной (а на самом деле бывает и в три и более – все зависит от редкости), то стоимость моей копии – около 400 евро. Но даже если я продам ее за 200-250 евро — это 2000% прибыль», - рассказывает молодой человек.

Впрочем, по его словам, и распечатанные игры могут расти в цене и приносить прибыль, если они сохранили хорошее состояние и полный комплект. «Три года назад я покупал культовую Parasite Eve 1998 года для Playstation примерно за 2500 рублей. Сейчас она оценивается в 5000 – 6000 рублей. В 2013 году я купил Parappa the Rapper 1996 года для той же платформы за 300 рублей. Сейчас ее стоимость – в районе 50 евро (3500 рублей. Подборка из пяти частей Crash Bandicoot, выпускавшихся с 1996 по 2000 годы, стоила мне чуть более 5000 рублей. Сегодня каждый из дисков оценивается в две с чем-то тысячи», - перечисляет Алексей.

До 2000% дохода. Неожиданные и очень выгодные инвестиции
Parasite screen – Игру на Playstation I «Parasite Eve» несколько лет назад можно было купить за 2500 рублей. Сегодня она стоит 5500 рублей (с доставкой). Фото: cкриншот c ebay

Конечно, в этих случаях прибыль не четырехзначная, но по его наблюдениям, за несколько лет цены на игры выросли в разы сильнее валютного курса.

«Я знаю людей, кто собирает действительно старые копии игр, из 1970-1980-х годов, они могут выкладывать за один картридж по несколько тысяч евро. Если учитывать, что на момент выхода игры стоят от 20 до 100 евро – их инвестиционная привлекательность очевидна», - рассуждает Алексей.

«Для меня это, прежде всего, коллекция, я не планирую ее распродавать. Но если вдруг захочу, на вырученные деньги смогу купить бэушную иномарку», - добавляет он.

Фигурки киногероев

До 2000% дохода. Неожиданные и очень выгодные инвестицииОказывается, приносить солидную прибыль могут не только картриджи, но и околоигровые вещи. Например, фигурки героев культовых видеоигр и фильмов. В них инвестирует москвич Артем Артемов.

Все началось несколько лет назад, когда на рынке так называемых ненужных вещей молодой человек нашел практически новую фигурку режиссера Питера Джексона в образе хоббита – героя Джексона по «Властелину колец». Стоила она 10 долларов. «Аналогичная на ebay стоит минимум 30. В хорошем состоянии, как у меня, можно найти за 50», - рассказывает Артем.

Или другая фигурка – Хищника из одноименного фильма. «На сайте бесплатных объявлений покупал ее за 10 долларов. Точно такая же на форумах ценителей, без упаковки, стоит минимум 30. Разница – в три раза. Была бы в коробке, стоила бы в десять раз дороже», - признается молодой человек.

До 2000% дохода. Неожиданные и очень выгодные инвестиции
Фигурка Чужого из одноименного фантастического фильма. Фото: Из личного архива

«А самый ценный экспонат в коллекции – фигурка из киновселенной Клайва Баркера, из серии «Восставший из Ада». Нашел ее тоже на сайте бесплатных объявлений. Лимитированное издание, 2001 года выпуска, в упаковке, высота – 40 сантиметров. Цена вопроса тогда – 3,5 тысячи российских рублей. Сейчас – от 8 тысяч рублей.

В отличие от Алексея, Артем иногда продает фигурки из коллекции. Например, персонаж Линк из видеоигры The Legend of Zelda, выпущенный ограниченным тиражом несколько лет назад, был приобретен за 1500 рублей, продан – за 7000 рублей.

По словам молодого человека, не каждую фигурку можно выгодно перепродать. Надо иметь хотя бы небольшое представление о том, какая вещь представляет ценность, а какая – безделушка. Обычно спрос есть на фигурки, выпущенные ограниченным тиражом несколько лет назад. В идеале – в упаковке. Найти их можно на сайтах бесплатных объявлений, реже – на рынках. Люди, которые их продают за бесценок, чаще всего не знают, что продешевили, признается Артем.

 
 
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Видеоигры, кроссовки или фигурки киногероев могут принести доход, в разы превышающий проценты от вклада или акций. "АиФ" пообщался с инвесторами/коллекционерами,...
 
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