В Барановичах за четыре года очередь для нуждающихся в улучшении жилищных условий сократилась на 25%

В Барановичах очередь для нуждающихся в улучшении жилищных условий за последние четыре года сократилась практически на четверть, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно.



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В городе на очереди в улучшении жилищных условий состоят около 15,5 тыс. семей, четыре года назад их было более 20 тыс. Местные власти изыскивают возможности для наращивания жилищного строительства. В частности, в 2018 году построено 85 тыс. кв.м, что позволило обеспечить жильем 1 111 нуждающихся в нем семей. В планах на 2019 год возвести 90 тыс. кв.м, на 2020-й - около 120 тыс. кв.м жилых помещений.

В частности, на увеличении объемов строительства скажется возможность возведения домов высотой до 16 этажей. "Раньше это было невозможно, поскольку в городе не было соответствующей спасательной техники, которая необходима на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Повысить этажность сможем благодаря полученной ГРОЧС 52-метровой вышке. До этого у нас была только вышка в 30 м - это максимум для десятиэтажных зданий", - пояснил Дмитрий Тихно.

Специалисты уже приступили к проектированию первых в Барановичах домов повышенной этажности. Их будут возводить посредством уплотнения существующей застройки. Один из таких домов появится на ул. Свердлова, еще два - на ул. Профессиональной, четвертый - на ул. Репина. Строительство объектов запланировано на 2020-2021 годы.

Зампредседателя горисполкома также отметил, что в текущем году планируется капитально отремонтировать 38 жилых домов. На объектах предусмотрено выполнение разных видов работ: ремонт кровли, инженерных сетей, фасадов, балконов.