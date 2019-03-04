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Беларусь и Польша обсуждают военное сотрудничество
05.03.2019 11:12 — Разное | Ежедневник
В Варшаве c 4 по 6 марта проходят консультации министерства обороны Беларуси и министерства национальной обороны Польши.
Повестка дня включает обсуждение актуальных вопросов международной и региональной безопасности.
Сообщается, что Минобороны Беларуси на мероприятии представляет делегация во главе с начальником департамента международного военного сотрудничества – помощником министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майором Олегом Воиновым.
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В Варшаве c 4 по 6 марта проходят консультации министерства обороны Беларуси и министерства национальной обороны Польши.
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