Женский «почерк» на дороге… и на автосервисе!

Официально подобная статистика не ведется, но по негласным данным, сегодня за рулем приблизительно каждого пятого автомобиля в Беларуси находится женщина. Представительницы прекрасного пола ведут себя за рулем менее агрессивно, более осторожны, внимательны и аккуратны — словом, очень радуют своим поведением на дороге сотрудников ГАИ.

А что скажут специалисты автосервисов? Накануне 8 Марта мы решили выяснить, можно ли заметить разницу в том, как мужчины и женщины относятся к обслуживанию и ремонту своего автомобиля.

Итак, что касается соотношения женщин и мужчин среди клиентов, то статистика, которую собрали для нас специалисты сети Бош Авто Сервис, подтверждает имеющиеся данные: на долю представительниц прекрасного пола приходится 20%, или пятая часть, от общего числа посетителей автосервисов. Если сравнить частоту обращений, то женщины в этом отношении несколько опережают мужчин.

В среднем самыми популярными запросами при обращении в автосервис становятся техническое обслуживание, осуществление необходимых ремонтных работ и диагностика. Но если рассматривать самые популярные услуги среди автовладельцев-женщин, то картина меняется: диагностика выходит на первое место, а вот ремонт перемещается на пятое! Места в середине рейтинга занимают техническое обслуживание (2 место), шиномонтаж (3 место) и замена масла (4 место).

Значит ли это, что женщины уделяют повышенное внимание исправности своей машины? Вполне возможно. Ведь от этого напрямую зависит безопасность эксплуатации, а этот параметр, согласно различным исследованиям, для женщин более значим, чем для мужчин. Так, при выборе автомобиля характеристики, связанные с безопасностью, у автолюбительниц находятся на почетном втором месте — сразу после внешнего вида. Что касается их коллег-мужчин, они более склонны обращать внимание на объем двигателя, количество цилиндров и прочие технические характеристики — и только потом на безопасность.