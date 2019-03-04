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ЛСП пришли на концерт Вольского в его мерче и сделали фото с Лявоном
В субботу в столичном Prime Hall состоялся концерт Лявона Вольского, на котором он презентовал
Сама группа ЛСП даст концерт в «Минск-Арене» уже 23 марта. По последней информации, на танцпол продано более 70% билетов.
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2 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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В субботу в столичном Prime Hall состоялся концерт Лявона Вольского, на котором он презентовал новый альбом «Гравітацыя». На концерт пришли не только поклонники...
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