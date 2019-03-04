ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЛСП пришли на концерт Вольского в его мерче и сделали фото с Лявоном

05.03.2019 11:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В субботу в столичном Prime Hall состоялся концерт Лявона Вольского, на котором он презентовал новый альбом «Гравітацыя». На концерт пришли не только поклонники Вольского, но и другие музыканты. Например, фотографией с Лявоном поделились Олег Савченко и Петр Клюев из группы ЛСП. На фото они, кстати, в мерче Вольского.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от olegi (@lspolegi) 4 Мар 2019 в 2:02 PST

Сама группа ЛСП даст концерт в «Минск-Арене» уже 23 марта. По последней информации, на танцпол продано более 70% билетов. КУПИТЬ БИЛЕТ.

Все концерты рэперов в Минске по одной ссылке

Читайте также:
Тест. Угадайте, сколько стоит одежда, сумки и значки с логотипами белорусских музыкантов
Лявон Вольский выпустил сразу два клипа — и они абсолютно разные! Посмотрите оба

***

2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль «Рок за Бобров». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу в столичном Prime Hall состоялся концерт Лявона Вольского, на котором он презентовал новый альбом «Гравітацыя». На концерт пришли не только поклонники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять - Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика