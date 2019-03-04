ЛСП пришли на концерт Вольского в его мерче и сделали фото с Лявоном

В субботу в столичном Prime Hall состоялся концерт Лявона Вольского, на котором он презентовал новый альбом «Гравітацыя» . На концерт пришли не только поклонники Вольского, но и другие музыканты. Например, фотографией с Лявоном поделились Олег Савченко и Петр Клюев из группы ЛСП. На фото они, кстати, в мерче Вольского.

Сама группа ЛСП даст концерт в «Минск-Арене» уже 23 марта. По последней информации, на танцпол продано более 70% билетов. КУПИТЬ БИЛЕТ .

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2 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на фестиваль «Рок за Бобров» . Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 8 марта.