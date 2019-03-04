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Ряд райпо-банкротов на Витебщине пополнит и Оршанское. Безработица грозит почти 40 человекам

05.03.2019 11:26 — Разное | Tut.by  
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Оршанское райпо признано банкротом, принято решение о его ликвидации в течение года, сообщает экономический суд области.

Предприятие должно кредиторам более 4,1 млн рублей. Долги по зарплате составляют 8 тысяч рублей, по обязательным платежам в бюджет — более 424 тысяч рублей. Стоимость имущества райпо оценивают примерно в 3,5 млн рублей. При этом многие здания и сооружения не зарегистрированы.

Производство по делу о банкротстве Оршанского райпо возбудили в ноябре 2018 года по инициативе самого предприятия. Оно работает с убытками с 2013 года.

В райпо на данный момент числится 37 работников, из них 24 — в декретном отпуске. Предприятие специализируется на оптовой и розничной торговле продуктами питания и промтоварами, оказании услуг общепита.

В 2017 году в отношении работников Оршанского райпо возбудили 13 уголовных дел. В частности, во многих магазинах не было в продаже товаров первой необходимости: кисломолочной продукции, яиц, кофе, мыла и т.д. Прием наличных денег в кассу и использование выручки осуществляли с нарушениями. 17 человек тогда привлекли к административной ответственности, 28 — к дисциплинарной.

В 2018 году в регионе стали банкротами Браславское, Шумилинское и Глубокское райпо. Скорее всего, разделит эту участь и райпо в Толочине.

 
 
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Предприятие должно кредиторам более 4,1 млн рублей. Долги по зарплате - 8 тысяч.
 
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