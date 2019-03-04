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Ряд райпо-банкротов на Витебщине пополнит и Оршанское. Безработица грозит почти 40 человекам
Оршанское райпо признано банкротом, принято решение о его ликвидации в течение года,
Предприятие должно кредиторам более 4,1 млн рублей. Долги по зарплате составляют 8 тысяч рублей, по обязательным платежам в бюджет — более 424 тысяч рублей. Стоимость имущества райпо оценивают примерно в 3,5 млн рублей. При этом многие здания и сооружения не зарегистрированы.
Производство по делу о банкротстве Оршанского райпо возбудили в ноябре 2018 года по инициативе самого предприятия. Оно работает с убытками с 2013 года.
В райпо на данный момент числится 37 работников, из них 24 — в декретном отпуске. Предприятие специализируется на оптовой и розничной торговле продуктами питания и промтоварами, оказании услуг общепита.
В 2017 году в отношении работников Оршанского райпо
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Предприятие должно кредиторам более 4,1 млн рублей. Долги по зарплате - 8 тысяч.
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